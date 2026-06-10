Trofeo Città di Albenga, serata dalle mille e una notte: gol come se piovesse e tabellone ottavi quasi ultimato

Terza partita delle 22.30: 33 Giri/ADG Informatica (53′ Loberto) 1 – 2 (46′ Macaluso, 54′ Osinaga) Sport Ancash

54′ Occhio alla punizione per Sport Ancash, pallone dentro per Osinaga! E finisce qua, succede tutto nel finale, a spuntarla alla fine è Sport Ancash!

53′ Clamoroso rosso per Negro! Entrata senza senso su Alessi. Giampà mette dentro, il pallone rimane lì Cucuzza non riesce a tenerla, ne approfitta Loberto! Loberto manda in visibilio la squadra! Parità, ma anche qualche recriminazione per la squadra Sport Ancash che voleva fallo sul portiere.

49′ Palatella rischia l’eurogol! Aggancia un pallone alla Ibrahimovic in cielo, poi dopo la battuta si coordina e tenta addirittura la rovesciata, para basso Cucuzza! Se fosse entrata, sarebbe stato il gol del torneo.

47′ Occhio a Palatella che sfiora il gol di testa, rischio qua per Sport Ancash.

46′ Grande giocata di Rodriguez che viene steso! Punizione, Giampà mette dentro, copertura di Abdchakim che ribadisce in avanti, Pulerà sbaglia completamente la marcatura e Macaluso ne approfitta, Macaluso! Da solo contro Pastorino non sbaglia e porta in vantaggio i suoi!

37′ Conclusione dalla distanza di Pellegrino, dritta nei guanti di Pastorino.

33′ Si rendono pericolose entrambe le squadre, diversi falli fin qua che stoppano il gioco, è una sfida molto agonistica fin qua.

25′ Si riprende, subito prima occasione per Sport Ancash. Punizione battuta dalla trequarti, pallone che sfila di un soffio fuori dopo il tocco di un difensore.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, ancora reti inviolate fin qua.

23′ Rasoiata bassa di Giampà al limite dell’area, pallone a lato di poco. Fino a qua, nessuna occasione rilevante da segnalare.

9′ Parata clamorosa di Pastorino su Lufi che aveva calciato quasi a botta sicura! Blinda i pali qua l’estremo difensore di 33 giri/ADG Informatica.

7′ A poco dal vantaggio 33 giri/ADG Informatica! Il difensore di Sport Ancash toglie dai pali un pallone vagante che era rimasto qua.

5′ Ottima percussione di Zanchi che scarica verso la porta, Pastorino in tuffo devia la conclusione.

1′ Si riparte! Giro palla iniziale e squadre che si studiano, questa si prospetta una sfida molto accesa.

Primo tempo

Le formazioni:

33 Giri/ADG Informatica: 5 Alessi, 6 Ferrari, 9 Giampà, 15 Griffini, 8 Insirello, 10 Loberto, 1 Pastorino, 4 Pulerà, 7 Rodriguez, 11 Vigo, 17 Palatella.

Sport Ancash: 2 Abdchakim, 1 Cucuzza, 18 Delfino, 4 Lufi, 9 Macaluso, 13 Negro, 3 Osinaga, 10 Zanchi, 17 Pellegrino.

Seconda partita delle 21.30: Fa Fumme/Tip. Bacchetta (3′, 8′ Bonifazio, 4′, 39′ Esposito, 33′ Bertozzi) 6 – 3 (23′ Kortoci, 38ì Dushi, 46′ Arapi) European Decor Edil

50′ Termina qua la partita! Fa Fumme/Tip. Bacchetta vince e blinda gli ottavi.

46′ Altra rete per European! Gran botta di Arapi! Ma questo gol difficilmente smuoverà gli equilibri.

45′ Avanza la fiera del gol per Fa Fumme/Tip. Bacchetta! Bonifazio scarta un avversario e mette dentro per Bertozzi che non deve fare altro che infilare a porta vuota. Tre punti assicurati e ottavi raggiunti.

39′ Dura poco il doppio svantaggio di European, segna ancora Esposito! Diagonale potentissimo rasoterra, Duka lo vede partire all’ultimo e non riesce ad intercettare.

38′ Occhio ad European che è comunque in partita, ci pensa Dushi! Dushi accorcia il parziale, ma la gara rimane comunque in salita per loro.

37′ Altra conclusione violenta dei bianconeri, Asteggiante scarica un siluro ma Duka riesce a deviare.

33′ Incursione dentro per Bertozzi! Ritorna al gol Fa Fumme/TIp. Bacchetta.

27′ Marquez sfiora il palo dopo aver raccolto il passaggio di tacco di Bertozzi! Azione da Playstation qua, manca però la ciliegina sulla torta.

25′ Si riparte con il risultato a favore della squadra di Fa Fumme/Tip. Bacchetta.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, in vantaggio Fa Fumme/Tip. Bacchetta.

23′ Si fa vedere in avanti European, pallone dentro per Kortoci che prende il palo! Gli torna però la sfera, Kortoci! Accorcia il risultato, un po’ spenta adesso la squadra di Fa Fumme.

17′ Parata di Massabò a poco dal palo! Un grande riflesso a poco dal termine.

12′ Esposito si fa vedere dalle parti di Duka, conclusione forte e parata in bager dell’estremo difensore di European Decor Edil.

8′ Bonifazio raccoglie palla dalla trequarti, scatta in mezzo con grande rapidità, si infila in mezzo a due e distrugge la porta! Un gol imprendibile! E sono due per lui, che inizio per la squadra formata da diversi giocatori dell’Albingaunia.

4′ Raddoppia Fa Fumme/Tip. Bacchetta! Conclusione di Esposito che si gira e scarica sotto al sette opposto, gran botta che mette subito nei binari giusti per Fa Fumme/Tip. Bacchetta.

3′ Pallone dentro per Bonifazio! Sblocca la sfida Fa Fumme/Tip. Bacchetta con la conclusione a botta sicura di Fazio.

1′ Si inizia! Subito conclusione forte di Arapi, buona risposta di Massabò che inizia a scaldare i guanti.

Primo tempo

Le formazioni:

Fa Fumme/Tip. Bacchetta: 8 Asteggiante, 6 Bertozzi, 10 Bonifazio, 4 Buttu, 11 Esposito, 3 Fazio, 5 Greco, 1 Massabò, 2 Savona.

European Decor Edil: 1 Duka, 10 Dushi, 6 Buzani, 9 Hazizi, 7 Jad, 8 Kortoci, 3 Arapi, 2 Kazazi.

Prima partita delle 20.30: Interno Uno (19′ Castiglione, 29′, 43′ Secco) 3 – 4 (11′ Youssufa, 23′, 25′ Destito, 46′ Gimenez) Just Protein

50′ Cosa ha parato Rossi al termine della partita! Una parata decisiva per blindare i tre punti. Termina qua, Just Protein si qualifica agli ottavi! Si fa malissimo ora per i campioni in carica di Interno Uno che devono sperare di riuscire a passare come miglior terza.

46′ Gimenez come un fulmine passa in mezzo a tre, poi calcia! Just Protein nuovamente in vantaggio! Il pallone passa sotto le braccia di Scalvini.

43′ Rigore per Interno Uno! Secco si presenta lungo, rincorsa lunga e conclusione perfetta che spiazza Rossi! Parità ristabilita!

40′ Gran riflesso anche per Rossi che riesce a deviare una conclusione sotto porta di Secco. Rischia il pareggio la formazione di Just Protein.

36′ Rossi lancia lungo Carballo che la ribadisce dentro l’area dopo il rimpallo, da dietro arriva Bologna che tenta la conclusione, ma Scalvini gli nega la gioia del gol con un’ottima parata.

34′ Rilfesso felino di Scalvini, una parata senza senso! Da vicinissimo Gaudino tocca nel mucchio e crea una palla insidiosissima, bravo Scalvini a distendersi in meno di un secondo e smanacciare in corner.

32′ Colavito da corner forte verso il secondo palo, incorna Carballo ma non riesce a prendere lo specchio, che rischio per Interno Uno.

29′ Colavito da rimessa laterale per Carballo che da dentro l’area ci prova di testa, pallone a lato di poco. Occhio alla ripartenza fulminea lanciata da Scalvini, Andreetto serve dentro per Secco! Eccolo il gol che accorcia le distanze, si fa perdonare per l’errore sotto porta di fine primo tempo.

25′ Si riprende, pallone lungo linea per Carballo che riesce a raggiungerlo e a servire Destito nello spazio di uno spillo. Molto attento Scalvini che anticipa l’avversario, ma che giocata del Tota.

Secondo tempo

25′ Raddoppia Destito! Debacle di Interno Uno! Just Protein decisamente più cattiva sotto porta la squadra blu. Poi si fa rivedere in avanti Interno Uno, prima Luca Beluffi e poi Secco si mangiano due gol che avrebbero quantomeno accorciato il risultato.

23′ Just Protein si fa rivedere in avanti, Aboubakar conclude e Scalvini risponde, poi si fa vedere Destito! Spunta dal nulla e infila la porta, Scalvini quasi senza colpe qua.

19′ Castiglione davanti all’area prova fortissimo, Rossi risponde con una parata ma c’è la contro risposta in semirovesciata di Castiglione! Un gol sensazionale su contro ribattuta, parità.

16′ Carballo stoppa il pallone e poi si gira, parata clamorosa di Scalvini sul primo palo in tuffo! Era una vera bordata.

11′ Just Protein si fa minacciosa nell’area avversaria, piccolo flipper in mezzo ne approfitta “Baba” Youssufa! Gran botta a spaccare a porta da posizione ravvicinata e Just Protein in vantaggio. Anche un po’ a sorpresa, questo è solamente il secondo tiro della partita a fronte di diverse conclusioni avversarie.

10′ Ancora Secco, questa volta ci deve mettere i guanti Rossi! Con un gran passo ne semina due in velocità e poi conclude sul primo palo, il portiere con un buon riflesso riesce a deviare fuori dai pali.

8′ Tentativo da parte di Secco, rasoiata bassa che si spegne di poco oltre i pali.

4′ Tentativo anche per Just Protein con Carballo! Da posizione defilatissima tenta comunque la giocata, la conclusione esce di poco sopra la traversa.

3′ Altro giro palla di Interno Uno, Secco mette dentro per Beluffi Luca, pallone alto di poco! Bella accelerata del giocatore difensivo.

1′ Inizia la partita, come inizia il giro palla di Interno Uno che vuole provare a trovare lo spazio giusto per indirizzare la gara. Si infila Castiglione tra le linee, conclusione alta e decisamente oltre lo specchio. Bisogna ancora scaldare i motori in campo.

Primo tempo

Le formazioni:

Interno Uno: 5 Andreetto, 26 Beluffi G, 20 Beluffi L, 7 Castiglione, 28 Prudente, 9 Sancinito, 22 Scalvini, 0 Secco.

Just Protein: 6 Bologna, 9 Carballo, 2 Colavito, 11 Destito, 10 Gaudino, 7 Gimenez, 8 Iorio, 3 Miranda, 1 Rossi, 4 Youssufa.

Albenga. Penultima giornata delle semifinali, questa sera di stabilirà una buona fetta di tabellone finale. Tre sfide una più avvincente dell’altra, subito in campo Interno Uno vs Just Protein, entrambi non ancora certi di essere qualificati per gli ottavi. Seguiranno Fa Fumme/Tip. Bacchetta vs European Decor Edil e per ultima partita 33 Giri/ADG Informatica vs Sport Ancash.