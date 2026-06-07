Trofeo Città di Albenga, sotto gli occhi di Scaglione vincono Drm/Hotel Moresco e 33 giri/ADG Informatica

Terza partita delle 22.30: Sabia Estate (1′ Viganò, 6′ Dibella) 2 – 2 (30′, 37′ Hamati) Erremme Soc. Coop.

50′ Termina qua anche l’ultima partita! Termina in pareggio tra Sabia Estate e Erremme Soc. Coop.

41′ Conclusione di Granziera che termina sulla parte laterale della porta. Poco dopo un’altra conclusione, ancora Sabia!

39′ Ancora Hamati super galvanizzato, inquadra la porta e calcia ad incrociare, ancora Sabia! Gli ha negato almeno due gol fatti, incluso questo.

37′ Hamati inventa, si alza il pallone con la punta e scarta un avversario, poi calciaaaa! Eccolo il gol del pareggio targato Hamati, questo giocatore decide il giorno e la notte.

36′ Erremme vicina al gol del pari! In più occasioni la sfera è arrivata vicina ai guanti di Sabia, tra cui sul tiro di testa di Hamati che il portiere non riesce a bloccare e lo fa sbattere sulla traversa. Poi si ribaltano i fronti, palo di Cutuli che di dispera!

33′ Palo di Di Bella su punizione! Mascardi sporca il tiro e il pallone termina sul palo, graziato Vinci.

30′ Hamati si fa minaccioso nell’area della porta, poi sgancia il proiettile rasoterra! Battuto Sabia in questa occasione che non vede nemmeno partire il tiro! Clamoroso! Si accorcia il risultato!

27′ Palo clamoroso di Dibella! Posizionato verso il primo palo, a fil di bordo campo, sgancia un siluro sul secondo e colpisce il legno.

26′ Altra parata clamorosa di Sabia! Erremme potrebbe essere tranquillamente in parità, ma Sabia sta svoltando la serata.

25′ Punizione per Sabia, fallo di Mascardi su Dibella. Parte Cafarotti! Pallone fuori di pochissimo.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione, Sabia in vantaggio!

24′ Cutuli spara fortissimo sul secondo palo, parata clamorosa di Sabia! Sale in cattedra il portiere di Sabia che ci mette una pezza, Erremme sta trovando la quadra.

23′ Palo clamoroso di Hamati! Stoppa il pallone e calcia di prima fortissimo e da posizione ravvicinata, rete che avrebbe accorciato il risultato sfiorata.

20′ Dibella sfiora il gol! Grandissima parata di Vinci in questa occasione, poi ci prova ancora Di Crescenzo! Fuori di poco la sua conclusione.

16′ Partita bloccata fin qua. Da sottolineare la conclusione su punizione di Mascardi che colpisce in pieno il suo compagno di squadra.

9′ Doppia parata di Vinci! Prima su Mottola e poi su Cafarotti, due riflessi mica da ridere da posizione ravvicinatissima. Non ancora in partita la squadra di Erremme, Sabia molto sul pezzo fin qua, avanti nel risultato e già capace di poter fare diversi gol.

6′ Ritmi altissimi in questi primi minuti, giro palla di Erremme, Bardo la passa verso il portiere ma non si intende! Dibella segna a porta vuota! Gran tempismo dell’attaccante del Borghetto che si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto.

3′ Vinci blinda i pali dopo l’ottima azione di Cafarotti! Si è lasciato ipnotizzare dal portiere, Vinci si butta con il tempo giusto e neutralizza la conclusione.

1′ Si inizia! Subito un tentativo con Viganò! Spacca subito la rete Sabia Estate che esordisce con gol al primo minuto!

Primo tempo

Le formazioni:

Sabia Estate: 8 Amendola, 3 Cafarotti, 6 Di Crescenzo, 9 Dibella, 2 Fumagalli, 10 Gasco, 5 Menzio, 4 Mottola, 1 Sabia, 7 Viganò.

Erremme Soc. Coop: 9 Barbo, 6 Campari, 7 Cutuli, 8 Dagrada, 10 Hamati, 4 Mascardi, 11 Paltrinieri, 1 Vinci A, 5 Vinci S, 2 Duritarsu, 3 Granziera.

Seconda partita delle 21.30 33 giri/ADG Informatica (3′ Pulerà, 15′, 50′ Giampà, 29′ Loberto, 35′ Vigo) 5 – 2 (2′, 7′ Ascheri) Erremme Cdp Costruzioni

50′ Si sta per chiudere la partita, angolo per 33 giri/ADG Informatica, Giampà ci prova direttamente da angolooooo! Il gol del torneo è servito! Giampà chiude la partita sul 5-2!

47′ Vigo si scarta due giocatori in velocità e mette dentro perfettamente per Rodriguez, stoppa e poi calcia, pallone fuori! Era più facile segnare qua.

42′ Giampà rischia l’eurogol! Da praticamente la lunetta del centrocampo vede Orrù fuori dai pali e tenta il pallonetto, pallone fuori di poco.

36′ Palo clamoroso di Erremme! Probabilmente ha calciato Oliva, c’è anche la sfortuna in campo assieme ad Erremme.

35′ Pallone a centrocampo per Vigo, inquadra la porta Vigooooooo! Un euro gol che sbatte prima sul palo e poi entra in porta, Orrù spiazzato!

29′ Rimonta tutto 33 giri/ADG Informatica con Loberto! Che partita! Spacca la porta di Orrù e porta i suoi in vantaggio, una sfida mai scontata.

25′ Si inizia! Partita molto combattuta anche sul piano fisico adesso, non si risparmiano i giocatori in campo.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, grandissima partita fin qua in estrema parità.

22′ Si divora un’ottima occasione Sansalone davanti al portiere! Sciupata una ghiotta occasione in uno contro uno.

18′ Ottima parata di Orrù su un tiro ravvicinato di un avversario, un gatto in questa situazione.

15′ Rigore per 33 giri/ADG Informatica! Si presente sul dischetto Giampà. Rincorsa rapida, eccolo il gol del pareggio! Giampà non sbaglia.

13′ Oliva vicino al gol del doppio vantaggio, pallone fuori di pochissimo.

12′ Grande parata di Pastorino che si fa perdonare dopo l’errore sul gol del vantaggio. Oliva difficilmente poteva fare meglio di così, il pallone era preciso nell’angolino.

10′ Vigo vicino al gol del pareggio anche lui! Girata di testa, si distende Orrù.

9′ Giampà sfiora la rete della doppietta! Che cuore l’attaccante più d’esperienza della squadra.

7′ Punizione per Erremme Cdp Costruzioni, si presenta sul pallone Ascheri, parte rasoterra Ascheri! Ha anche un po’ di colpa Pastorino su questo pallone, era potenzialmente prendibile. Erremme in vantaggio.

4′ Parata di Pastorino sulla conclusione di Oliva, neutralizzata un’altra conclusione.

3′ Punizione, parte Puleràààààà! Una rete assurda anche questa, un siluro clamoroso dritto per dritto verso la porta! Ma come è iniziata questa partita? Ne vedremo sicuramente delle belle.

1′ Si inizia! Subito giro palla di 33 giri/ADG Informatica, appoggio sbagliato e ne approfitta Ascheri! Una rete clamorosa! Non ci arriva Pastorino e Erremme Cdp Costruzioni si porta subito in vantaggio.

Primo tempo

Le formazioni:

33 giri/ADG Informatica: 5 Alessi, 9 Giampà, 8 Insirello, 10 Loberto, 1 Pastorino, 4 Pulerà, 7 Rodriguez, 11 Vigo.

Erremme Cdp Costruzioni : 9 Barreca, 6 Daniello, 7 Oliva, 1 Orrù, 11 Pulito, 4 Sancinito, 5 Sansalone, 8 Tiesi, 10 Vellko, 2 Ascheri.

Partita delle 20.30: F.lli Ruka 0 vs 4 (4′ Ferrara, 23′ Russichelli, 38′ Primoceri, 39′ Guarrera) Drm/Hotel Moresco

Ospite d’eccezione in panchina Scaglione, giocatore andorese del Genoa.

50′ Si chiude qua il match! Vince Drm/Hotel Moresco che si porta cos’ a punteggio pieno.

48′ Ancora Bovio che questa volta nega i sogni di gloria a Russichelli. È in stato di grazia il portiere di F.lli Ruka.

46′ Bovio si è trasformato in Buffon! Una triplice parata che nega la manita agli avversari, che riflessi.

42′ Risponde presente anche Biancofiore che non era stato ancora chiamato in causa in questo secondo tempo. Ottima parata su Frazzetto che aveva tirato fuori dal cilindro un’ottima conclusione.

39′ Guarrera! Eccolo il gol dell’MVP della scorsa partita, una rete tutta dribbling e astuzia calcistica. Prima stoppa il pallone, aspetta il contatto, sterza e poi non deve far altro che battezzare l’angolo giusto. 4-0 netto.

38′ Pallone dentro per Primoceri! Si unisce anche lui alla fiera del gol, dilaga adesso Drm/Hotel Moresco.

37′ Si fa rivedere la squadra di F.lli Ruka in attacco, svetta di testa Frazzetto che non inquadra lo specchio.

33′ Parata di Bovio sulla conclusione di Guarrera! Poi dopo un po’ un’altra conclusione e un’altra parata di Bovio! Si sta superando adesso il portiere di F.lli Ruka che si è galvanizzato.

31′ Tris di corner per Drm/Hotel Moresco, tra tutti il primo è stato quello potenzialmente più pericoloso, gli altri due si chiudono in un bicchiere d’acqua.

29′ Ferrara calcia al limite dell’area, Bovio concede il corner parando con la gamba, ottima parata.

28′ Primo squillo del secondo tempo anche per F.lli Ruka con Messina. Imbucata centrale verso di lui, salta un avversario e prova a calciare da posizione ravvicinatissima: pallone tolto all’ultimo.

25′ Si riprende, prova subito a replicarsi Zaza senza successo, pallone sporcato sul finale che aiuta il portiere.

Secondo tempo

25′ Termina preciso il primo tempo, due reti a zero in favore di Drm/Hotel Moresco.

23′ Errore difensivo di F.lli Ruka, ne approfitta Zaza! Deve solamente toccare il pallone e spingerlo nella porta vuota, eccolo il gol del doppio vantaggio.

22′ Dieci minuti in cui Drm/Hotel Moresco sta cercando di trovare la seconda rete della sua partita senza successo. Funziona tutto a puntino, meccanismi di passaggio oliati alla perfezione, ma manca la cattiveria nel momento della conclusione.

12′ Giocata in mezzo al campo di un giocatore di F.lli Ruka, dribbling in mezzo a tre e poi passaggio a Ruka che non riesce a concludere verso la porta, primo vero rischio per Drm/Hotel Moresco.

5′ Conclusione di Guarrera verso Bovio, alta di poco. Inizia a macinare giocate la squadra di Drm/Hotel Moresco.

4′ La sblocca subito Drm/Hotel Moresco con Ferrara! Una gran rete con una conclusione rasoterra sul primo palo.

3′ Che rischio per Drm/Hotel Moresco! Una piccola distrazione si stava per trasformare in un vero disastro. Biancofiore sbatte contro Ruka ed entra in porta con il pallone, ma l’arbitro concede fallo sul portiere.

1′ Si inizia! Subito primo tocco in avanti per Drm che ha sorpreso tutti contro Fa Fumme/Tip. Bacchetta. A favor di pronostico, occhio a non sottovalutare gli avversari, che oggi hanno però il malus portiere essendo che giocano con un giocatore di movimento tra i pali.

Primo tempo

Le formazioni:

F.lli Ruka: 2 Bovio, 0 Frazzetto, 4 Guarino, 3 Heta, 10 Gerhardo, 6 Messina, 8 Mouchtari, 11 Occhipinti, 7 Ruka.

Drm/Hotel Moresco: 1 Biancofiore, 11 Denegri, 5 Ferrara, 9 Guarrera, 7 Mastroianni, 6 Parodi, 10 Zaza, 4 Russichelli, 2 Primoceri.

Albenga. Si chiude la prima settimana del Trofeo Città di Albenga. Dopo la giornata di stop e l’ultima giornata che ha regalato diverse reti, questa sera scopriremo come giocheranno le squadre pronte al debutto in questa quinta edizione del torneo, a partire dalla seconda partita che vedrà 33 Giri/Adg Informatica vs Erremme Cdp Costruzioni e nella terza partita Sabia Estate vs Erremme Soc. Cooperativa. La prima partita vedrà invece in campo F.lli Ruka vs Drm/Hotel Moresco, una delle squadre più giovani e più sorprendenti fin qua.