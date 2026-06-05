Trofeo Città di Albenga: la diretta LIVE delle partite della terza serata

Seconda partita delle 22.30: Fa Fumme/Tip. Bacchetta (4′, 8′ Esposito) 2 – 0 F.lli Ruka

14′ Traversa piena di Ciravegna! È la serata dei legni, ne abbiamo visto già diversi fino ad ora. Il pallone sbatte in alto e poi sulla ribattuta non arriva nessuna maglia bianca sulla palla.

11′ Frazzetto vicino alla rete del 2-1! Palo pieno dell’attaccante avversario che non trova di pochissimo la rete. Poi sulla ribattuta arriva un compagno, ma prima il tiro viene neutralizzato da Massabò e poi spara sulla rete oltre il palo.

8′ Si muove bene la squadra made in Albingaunia, tra le linee Ciravegna dialoga per Esposito! Ancora lui, trova la doppietta di tap in, bomber di razza.

4′ Pallone per Esposito che davanti al portiere prova il pallonettooooo! In vantaggio Fa Fumme/Tip. Bacchetta!

1′ Si inizia! Bel pallone che sbuca sul diagonale verso Ciravegna, conclusione potente che passa però tutta l’area di rigore. senza trovare la rete.

Primo tempo

Le formazioni:

Fa Fumme/Tip. Bacchetta: 8 Asteggiante, 6 Bertozzi, 4 Buttu, 9 Ciravegna, 11 Esposito, 5 Greco, 1 Massabò.

F.lli Ruka: 2 Bovio, 9 Frazzetto, 4 Guarino, 3 Heta, 10 Mecuku, 6 Messina, 8 Mouchtari, 1 Nicolosi, 7 Ruka, 19 Gentile, 0 Occhipinti.

Prima partita delle 21:00: Caffè Noir (40′ Folco, 43′ Perrier) 2 – 3 (19′ Carballo, 27′ Gaudino, 30′ Destito) Just Protein

50′ Punizione per Caffè Noir, potrebbe essere il pallone del pareggio. Parte Shala, presa la barriera in pieno. Termina qua, Just Protein con qualche rischio si porta a casa i tre punti!

47′ Conclusione di Folco, pallone che si trasforma in un passaggio per Shala che non arriva di pochissimo in porta.

45′ Folco rischia l’autogol! Cerca di agganciare un pallone vicino alla sua porta, ma finisce per spiazzare Pulerà. La sfera esce di pochissimo, qua la fortuna è tornata indietro per loro.

43′ Conclusione forte in area, Rossi para poi una semplice mischia dove Perrier riesce ad arrivare sulla palla e buttare il pallone in porta! Si riapre tutto a poco dalla fine.

42′ Folco vicino alla doppietta, altro palo di Caffè Noir! Tanta sfortuna per loro questa sera, sulla ribattuta Perrier calcia e Rossi para.

41′ Palo di Carballo! Da solo davanti a Pulerà si lascia ipnotizzare, poi la difesa recupera e non lascia spazi a Gaudino per liberare la conclusione.

40′ Folco prende palla e converge al centro, prova il tiro! Forte e preciso, riaperto parzialmente il risultato. Rossi subisce a 10 minuti dalla fine della seconda partita il primo gol nella sua porta.

37′ Destito riesce a raggiungere un pallone rilanciato in avanti, supera Bolia e Pulerà che era uscito dai pali, e poi spara altissimo! Occasione sciupata qua da parte dell’attaccante.

36′ Anche sfortuna ora dalla parte di Caffè Noir, palo di Perrier dopo la forte conclusione da un pallone che usciva dall’area di rigore. Ora la squadra che ha battuto i campioni in carica sembra essere sulla giusta strada.

33′ Punizione per Caffè Noir, non è preciso Guardone sul calcio da fermo.

30′ Pallone preciso verso Destito! Gran botta di Destito, Pulerà la vede partire all’ultimo! Dopo due conclusioni ora riesce a trovare la rete, che siluro!

29′ Destito ci prova dal limite! Fuori di pochissimo. Dopo poco, altro tentativo dai suoi piedi, questa volta il tiro è più preciso che potente, ma il pallone esce comunque vicino al palo. Caffè Noir non riesce a trovare la quadra questa sera.

27′ Carballo riceve palla e la stoppa proprio al limite del campo, pesca dentro Gaudino! Si invertono i ruoli! Ora l’assistman è il Tota che crea un capolavoro, Gaudino deve solo infilzare la rete.

25′ Si riprende! Primo squillo di Just Protein con Iorio che cicca però il pallone e non trova lo specchio.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione, Just Protein in vantaggio.

22′ Bolia prende il fondo e mette dentro per Perrier! Riesce ad arrivare sulla sfera ma non a dargli la giusta precisione, era difficile visto la sua posizione inquadrare lo specchio.

20′ Conclusione di Perrier che vuole provare a ripareggiare i conti, alta.

19′ Pallone precisissimo dentro tra le linee messo da Gaudino per il Totaaaaa! Entra con il pallone dentro la rete dopo aver tirato, anche un pizzico di fortuna essendo che la ribattuta è finito su di lui. Rimane il gesto tecnico di Gaudino, un pallone illuminante.

18′ Rimessa laterale di Just Protein, pallone profondo dentro l’area che Pulerà smanaccia via. Possibile minaccia sventata.

12′ Shala involato da solo verso la porta, conclusione potente e angolata, tocca Rossi e poi palo! Spinge forte adesso Caffè Noir.

9′ Rischio anche per Caffè Noir! Il Tota Carballo sfiora la rete con una specie di volè colpendo il pallone al volo. Molto bravo Pulerà a parare e a smanacciare la ribattuta. Ritmo elevatissimo.

7′ Guardone sfiora il palo! Una botta fortissima che Rossi vede partire all’ultimo, rischio qua per Just Protein.

6′ Folco pescato in mezzo, riesce a calciare da pochi passi ma il tiro non è preciso: Rossi si allunga ma senza toccare, rimessa dal fondo.

3′ Si fa vedere anche Just Protein! Carballo di un pelo non riesce ad insaccare la rete, bravo Beron a liberare subito l’area spazzando senza fronzoli.

1′ Si inizia! Primo giro palla di Caffè Noir che si fa vedere subito in avanti. Pallone dentro dopo il corner messo da Folco, Farinazzo non arriva di un pelo! Subito rischio per Just Protein.

Primo tempo

Le formazioni:

Caffè Noir: 3 Beron, 4 Bolia, 8 Farinazzo, 7 Folco, 5 Guardone, 11 Perrier, 1 Pulerà, 9 Shala.

Just Protein: 2 Colavito, 11 Destito, 10 Gaudino, 7 Gimenez, 8 Iorio, 3 Miranda, 1 Rossi, 4 Youssufa, 9 Carballo.

Albenga. Sta quasi per terminare la prima settimana del Trofeo Città di Albenga. A differenza della prima serata, dove abbiamo visto sì spettacolo ma pochi gol, nella serata di ieri sera le squadre si sono sbizzarrite anche sotto il punto di vista delle realizzazioni. Nessun risultato tennistico, vincono Ferrara Costruzioni, European Decor Edil e M Infissi.

Questa sera solamente due partite, Caffè Noir con i favori del pronostico dopo aver battuto i campioni in carica contro Just Protein, per finire con F.lli Ruka vs Fa Fumme/Tip. Bacchetta.