Trofeo Città di Albenga: la diretta LIVE delle partite della seconda serata

Partita delle 21:30 Ferrara Costruzioni (33′ Pezzillo, 36′ Carastro) 2 – 0 Sport Ancash

44′ Altra punizione, questa volta per Deboni, Romano! Questa più difficile perchè, anche se centrale, il portiere aveva battezzato il primo palo, riuscendo però a rimediare in tempo.

43′ Punizione forte di Mariani, si immola Romano che con il piede riesce a ribadire fuori.

36′ Pezzillo stoppa il pallone e ripulisce con il fisico una sfera per niente facile, tocco di suola dietro per Carastro che prende bene il tempo, tre passi veloci e calcia forte! Che azione capolavoro di Ferrara Costruzioni! E che botta sontuosa di Carastro! Ora Ferrara Costruzioni si trova in doppio vantaggio, inaspettato ad inizio partita.

33′ Renda sulla fascia scarta un avversario, poi serve Pezzillo che stoppa, prende il tempo all’avversario e aspetta, con il corpo finta e scarta l’avversario, infine calciaaaaa! Che super gol di Pezzillo! Una rete da futsal, Ferrara Costruzioni trova la quadra e ora stanno giocando solamente loro, vantaggio meritato!

32′ Diversi tentativi da parte di Ferrara Costruzioni, tutti rimpallati soprattutto da Osinaga. Il miglior tentativo arriva dal laterale da Capello, Cucuzza osserva il tiro a giro uscire dal secondo palo.

27′ Rende prende il tempo all’avversario e scatta veloce, poi calcia e spara un diagonale che Cucuzza devia con la gamba. Su angolo prova a mettere delicatamente in mezzo, ancora Cucuzza che blocca senza problemi.

25′ Si riprende! Parte in attacco Ferrara Costruzioni che sembra aver trovato la quadra dopo un inizio di primo tempo non all’altezza. Già due tentativi verso la porta di Cucuzza, solo un intervento però facile che ha sventato una possibile rete.

Secondo tempo

25′ Deboni scatta su Mollo e calcia forte dal limite dell’area, Romano! Questo era un gol praticamente fatto.

23′ Tre calci d’angolo di fila per Sport Ancash, tutti e tre sui guanti di Romano.

22′ Partita molto movimentata con azioni da una parte e dall’altra, ancora zero gol però in questo momento. Vicino al gol più di tutti Renda su punizione, fin qua in tutto il torneo le azioni da calcio piazzato sono state le più decisive.

14′ Flipper in area di Sport Ancash, si salva la squadra in maglia verde. Rilancio lungo, Mariani guadagna rimessa. Pallone dentro, tiro di Zanchi e parata di Romano che manda la sfera sul palo! Poi un altra conclusione che esce fuori di pochissimo! Dalle stelle alle stalle per Ferrara Costruzioni che ha rischiato di andare in vantaggio e in svantaggio in pochissimo tempo.

10′ Carastro con grinta e perseveranza si guadagna la prima vera occasione di Ferrara Costruzioni. In mezzo a due con il fisico si crea lo spazio e calcia, para con i piedi Cucuzza che spedisce lontano la sfera.

8′ Punizione dal lato sinistro per Sport Ancash, parte Zanchi! Pallone che esce di pochissimo sopra la traversa, un altro rischio per Ferrara Costruzioni.

4′ Deboni prova a calciare dalla distanza, gran parata di Romano! Devia in corner e rimangono ancora le porte inviolate! Da questi primi minuti però si potrebbe già capire in che direzione andrà la partita, Sport Ancash dirompente fino ad ora.

3′ Delfino prende palla dopo il regalo del difensore di Ferrara Costruzioni. Conclusione sul secondo palo, intervento sulla linea di tacco di Mollo! Cosa ha tolto, era praticamente già in rete.

1′ Si inizia! Anche qua subito alta intensità con pressing altissimo di Carastro direttamente sul portiere, stile Dembelè in finale di Champions. Lotta furibonda per il possesso del pallone.

Primo tempo

Le formazioni:

Ferrara Costruzioni: 30 Capello, 21 Carastro, 17 D’Andrea, 45 Mollo, 40 Pezzillo, 32 Renda, 70 Romano, 60 Scannapieco, 50 Stegaru.

Sport Ancash: 2 Abdchakim, 1 Cucuzza, 16 Deboni, 10 Delfino, 18 Zarchi, 17 Mariani, 3 Negro, 13 Osinaga.

Partita delle 20:30 M Infissi (7′ Midouni, 47′ Marouane, 50′ Chariq) 2 – 0 St Impianti

51′ Termina qua la partita! M Infissi sigla tre gol come tre i punti che ha ottenuto, nessuna rete per St Impianti.

50′ Chiude la pratica Chariq! Stop e gol sotto le gambe di Scola, dilaga M Infissi adesso.

47′ Altra punizione dal limite, questa volta per M Infissi! Botta potente che colpisce la barriera, contropiede e palla recuperata, si fa rivedere in avanti la squadra made in Marocco che, dopo un fallo, riesce comunque ad andare avanti con Marouaneeeeee! Dopo la caduta trova il sette con un tiro che fa scoppiare di gioia l’Annibale Riva, gol che chiude la pratica tre punti.

45′ Punizione laterale, si incarica della battuta Condorelli che calcia forte in porta, Khalil! Grande parata e poi la squadra di M Infissi si chiude molto bene in difesa e controlla a modo senza dare spazi.

42′ Dribbling fulmineo di Spinelli che salta un avversario e calcia, palla in rimessa. Occhio qua perchè sbaglia tutto St Impianti che regala un due contro uno a M Infissi. Chariq avanza e poi vede Marouane che aspetta troppo e si fa raggiungere dal difensore che sventa l’azione pericolosa.

40′ Altro tentativo di Chariq, stregata per lui la porta quest’oggi. Scola riesce a distendersi al momento giusto e a smanacciare fuori dai pali.

38′ Tentativo di Spinelli che però sbatte contro Khalil, fallo in attacco. Più pimpante St Impianti in questa seconda frazione.

35′ Partita abbastanza bloccata, solo una piccola azione sventata da Scola. Secondo tempo non all’altezza del primo a livello di intensità.

30′ Occhio a Buttu! Svirgola un pallone alto che se sarebbe riuscito a colpire a modo avrebbe spaccato la porta.

25′ Si ricomincia! Parte più pimpante St Impianti che sfiora già per due volte la rete con Spinelli.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione! M Infissi in vantaggio.

22′ Pazzo El Harzli! Si fa tutta la fascia e poi prova a scartare il portiere, ma l’estremo difensore riesce a strappare la palla dal possesso.

21′ Buttu spreca tutto da pochissimi passi! Zouita mette dentro per lui che però perde il tempo e regala un facile passaggio a Scola.

17′ Altra conclusione potente di Chariq scaturita dalla ribattuta di una punizione. Fino a qua St Impianti non è riuscita a rendersi del tutto pericolosa tranne per un tentativo smorzato di Spinelli che non ha per niente impensierito il portiere.

15′ Altra azione pericolosa di M Infissi, sventata dalla zuccata di El Harzi che arriva prima di tutti e mette in angolo.

12′ Ancora M Infissi che questa volta si fa minacciosa in avanti con Midouni che non riesce a replicarsi di un pelo! Gli sfugge proprio all’ultimo la sfera dal controllo a pochi passi dai guantoni di Scola.

10′ Palo clamoroso di Chariq! Poi sulla ribattuta ci prova Marouane ma Scola blocca in due tempi e fa rifiatare la squadra. Tanta intensità in campo messa dalla squadra quasi tutta made in Marocco, calcio vero.

7′ Conclusione fortissima di Midouni, bravo Scola che con reattività riesce a deviare la conclusione. La palla però rimane lì, ancora Midouni! Che rete! Finta di calciare con il mancino, liscia la palla e con il piede dentro di punta spacca la porta con portiere praticante già battuto, una rete da futsal che apre le marcature.

2′ Zouita vicino al gol! Anche M Infissi si fa vedere nell’area avversaria con il suo giocatore esterno. Doppia conclusione con doppia parata di Scola, anche se c’è da dire che entrambe le conclusioni sono state tirate nella sagoma del portiere.

1′ Si inizia! Subito una azione buonissima per St Impianti con Volturana! Si dispera il giocatore che a poco dall’inizio stava già per sbloccare la sfida.

La formazione:

M Infissi: 7 Zakaria, 17 Buttu, 3 Chariq, 10 Marouane, 20 Khalil, 8 Midouni, 5 Velaj, 4 Zahir, 16 Zouita, 2 Mounir.

St Impianti: 18 Bazzarini, 10 Condorelli, 4 El Harzi, 5 Giordano, 19 Santelia, 1 Scola, 9 Spinelli, 7 Volturana.

Albenga. Sta per iniziare la seconda serata del Trofeo Città di Albenga. Spazio a tanti nomi nuovi e squadre al debutto contro dei veri veterani della kermesse come Ferrara Costruzioni. Nella serata di ieri cadono a sorpresa i campioni in carica di Interno Uno contro Caffè Noir e Drm/Hotel Moresco ribaltano Fa Fumme/Tip. Bacchetta grazie alla grande doppietta di Guarrera.

Questa sera si parte alle 20:30 con M Infissi vs St Impianti, si proseguirà alle 21:30 con Ferrara Costruzioni vs Sport Ancash e alle 22:30 spazio a F.lli Ruka vs European Decor Edil.