Trofeo Città di Albenga: la diretta LIVE della prima serata della seconda settimana

Seconda partita delle 21.30: I Tagliati (24′ Muniz) 1 – 2 (23′ Secco, 32′ Castiglione) Interno Uno

32′ Castiglione prende palla e la prova di prima in portaaa! Gol nel sette dal laterale! Una rete clamorosa che permette ad Interno Uno di tornare in vantaggio!

29′ Altro tentativo per I Tagliati, questa volta con Purita che si era trovato da solo nei pressi dell’area avversaria. Girata e conclusione di collo, altra conclusione che termina a lato di poco.

28′ Paratone di Scalvini sul tentativo di Herman! Conclusione centrale, ma molto forte e ravvicinata, bastava poco per sbagliare l’uscita.

27′ Gimenez prova la conclusione bassa ad incrociare, pallone a lato di poco.

25′ Si riprende, rimessa laterale subito a favore per I Tagliati, il tentativo si trasforma in un nulla di fatto.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, pari per 1-1.

24′ I Tagliati provano subito a pareggiare i conti, Andolfatto conclude e Scalvini para da vicinissimo, poi però il pallone rimane lì per Muniz! La pareggiano tempo zero I Tagliati!

23′ Manovra la palla Interno Uno, il pallone poi arriva a Secco! Conclusione da distanza assiderale, ci stava provando già da un po’. Trova il colpo da biliardo con il palo e gonfia la rete, sbloccata la partita.

19′ Secco prende coraggio e si fa vedere dalle parti della porta protetta da Ghiozzi. Dribbling su due avversari e poi viene steso, punizione. Battuta forte ma imprecisa, Interno Uno non riesce ad incidere.

18′ Muniz tenta la conclusione da posizione ravvicinata, altra parata di Scavini. Decisamente in forma questa sera.

15′ Punizione da una mattonella importante per Interno Uno. Beluffi tocca per Castiglione che decide di schiacciare la conclusione tirando rasoterra, ne esce una traiettoria decisamente sbilenca.

11′ Secco sfiora un gol che sarebbero stato assurdo! Castiglione stoppa la palla e in corsa passa al compagno che calcia al volo da grande distanza. Ghiozzi era uscito dai pali e non sarebbe riuscito a recuperare, che brivido per I Tagliati.

8′ Spinge forte Interno Uno, altra conclusione fortissima di Beluffi verso la porta, ancora Ghiozzi! Parata sontuosa dell’estremo difensore qua.

5′ Sancinito scarica verso la porta di Ghiozzi, brivido! Pallone a lato di poco.

4′ Altra conclusione verso Scalvini, altra ottima uscita dell’estremo difensore di Interno Uno. Tutto era scaturito da un grande passaggio di Beluffi verso Castiglione che però ha perso il tempo di gioco proprio davanti alla porta di Ghiozzi.

3′ Gimenez scarica verso la porta, Scalvini la vede all’ultimo ma riesce comunque ad arrivarci.

1′ Si inizia! Subito in avanti Interno Uno, prima conclusione nello specchio di Secco, Ghiozzi stoppa in due tempi senza problemi.

Primo tempo

Le formazioni:

I Tagliati: 69 Andolfatto, 5 Combi, 99 Furlanetto L, 6 Furlanetto M, 1 Ghiozzi, 17 Giglio, 7 Herman, 11 Jimenez, 9 Muniz, 10 Purita, 4 Vullo.

Interno Uno: 5 Andreetto, 20 Beluffi, 7 Castiglione, 28 Prudente, 9 Sancinito, 22 Scalvini, 0 Secco.

Prima partita delle 20.30: Sport Ancash (27′ Lufi, 33′ Abdchakim, 36′ De Boni, 44′ Macaluso, 48′ Mariani) 6 – 1 (42′ Vellko) Erremme Cdp Costruzioni

50′ Altro gol assurdo di Sport Ancash! Osinaga gonfia lo specchio dopo una grande ripartenza di De Boni. Si chiude qua! Goleada di Sport Ancash.

48′ Si unisce anche Mariani alla fiera del gol! Un gol facile facile essendo che Orrù era completamente uscito dai pali lasciando sguarnito lo specchio. Il giocatore del Ceriale stoppa la palla, aspetta l’intervento dell’avversario che va a vuoto e infila la rete.

44′ Macaluso spacca la porta! Si riporta sulle tre reti di vantaggio la squadra di Sport Ancash.

42′ Si fa in avanti Vellko, è vicino al portiere e viene steso, rigore! Si presenta sempre lui su dischetto, Vellko! Probabile gol bandiera visto il poco tempo a disposizione, il giocatore battezza l’angolino e lo gonfia alla perfezione.

36′ Ci mette il 3-0 De Boni! Altra grande azione corale che termina con il pallone preciso per De Boni rimasto da solo, incrocio sul secondo palo e Orrù non riesce ad arrivare.

33′ Macaluso protegge palla e la lascia sfilare per Delfino, cambio passo rapido e imbucata dentro per Abdchakim! Una rete semplice nella realizzazione ma complicata nella costruzione dell’azione! Delfino ha imbucato perfettamente per il suo compagno di squadra.

29′ Conclusione violenta di Sancinito, Cucuzza! C’è anche una battaglia tra portieri in questa partita, entrambi decisivi fin qua. Un tuffo fulmineo che sventa un pallone dall’expected goal elevato.

27′ Sport Ancash riprende da dove aveva iniziato, vogliono segnare e, fin qua, ci sono andati molto vicini. De Boni scatta in mezzo e poi la passa dentro per Lufi! Eccolo il gol del vantaggio con Lufi, un gol cercato e ricercato. Tap in facile facile per lui.

25′ Si riprende, partita che riprende dallo 0-0.

Secondo tempo

25′ Situazione simile a quella descritta poco fa, questa volta con Mariani. Orrù sembra insuperabile e, in queste condizioni, diventa facile per gli attaccanti scoraggiarsi. Termina qua il primo tempo, pari a reti inviolate fin qua.

22′ Altra conclusione di Sport Ancash, questa volta di Zanchi. Ancora una volta Orrù si esalta, questa sera la porta è stregata per loro.

20′ Mariani si divora un gol fatto! Errore da matita rossa per il centrocampista di Sport Ancash, a lungo andare questi errori potrebbero essere decisivi per gli avversari.

17′ Altra azione per Sport Ancash, imbucata dentro per Mancuso che si trova a tu per tu con Orrù, conclusione e altra paratona di Orrù! La prende con le gambe, questa volta in tuffo, sta tirando fuori dal cilindro una prestazione maiuscola.

15′ Corner per Sport Ancash. Osinaga mette dentro per Mariani! Parata di Orrù che concede un altro angolo. Battuta, altro tentativo pericoloso questa volta sporcato da un difensore, si fa sempre più minacciosa Sport Ancash.

13′ Conclusione di Mancuso, pallone che esce di pochissimo.

12′ Parata sul primo palo di Cucuzza! Si era infilato molto bene Ascheri che, dopo aver preso il tempo al portiere, scarica sul primo palo. Non aveva però fatto i conti con i riflessi dell’estremo difensore, molto bravo in questa situazione.

11′ Ottimo fraseggio di Sport Ancash terminato con il tentativo di Mariani di imbucare dentro, il passaggio si trasforma in un tiro molto lento e rasoterra che termina tra i guantoni di Orrù.

7′ Parata sontuosa di Orrù su un tiro improvviso di Sport Ancash, si è superato qua!

4′ Partita che inizia a scaldarsi, sotto il punto di vista delle giocate ovviamente. Tanta correttezza in campo e, allo stesso tempo, intensità elevatissima. Poche conclusioni però, quelle fatte fino ad ora tutte fuori, tolta quella di Zanchi verso i pali di Cucuzza che ci mette una pezza.

1′ Si inizia! Subito prima pressione offensiva di Sport Ancash in campo con maglia verde, ben contenuti dalla difesa di Erremme.

Le formazioni:

Sport Ancash: 2 Abdchakim, 1 Cucuzza, 16 Deboni, 18 Delfino, 4 Lufi, 9 Mancuso, 15 Mariani, 13 Negro, 17 Osinaga, 10 Zanchi.

Erremme Cdp Costruzioni: 2 Ascheri, 9 Barreca, 3 De Lorenzo, 7 Oliva, 1 Orrù, 4 Sancinito, 8 Tiesi, 10 Vellko.

Albenga. Si apre la seconda settimana del Trofeo Città di Albenga, con tre partite di assoluto livello. Non è più rimasto nulla da scoprire, se non chi si qualificherà alle fasi finali della kermesse. I punti messi a disposizione in questa settimana saranno fondamentali, quindi le squadre ci delizieranno di ulteriore spettacolo.