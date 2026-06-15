Trofeo Città di Albenga: la cronaca LIVE delle partite della seconda giornata di ottavi di finale

Terza partita delle 22.00: M Infissi (4′, 7′ Zouita) 2 – 1 (12′ Loberto) 33 Giri/ADG Informatica

12′ Rimessa laterale per la squadra formata da tutti i ragazzi dell’under 21 dell’Albingaunia, tranne Loberto! È proprio lui a spaccare la porta! Accorcia il risultato 33 Giri/ADG Informatica.

7′ Zouita ancora verso la porta, questa volta centrale prova la conclusione! Ancora lui! Zouita sta carriando la squadra fino a qua.

4′ Ancora Zouita che insiste, ci prova Zouita sul primo palo! Subito in vantaggio M Infissi! Che rete, Pastorino tocca ma non riesce a togliere dalla porta.

1′ Si inizia con il giro palla di M Infissi, prima occasione per loro con Zouita che colpisce palo a poco dalla porta.

Primo tempo

Le formazioni:

M Infissi: 11 Abdlaoui, 6 Buttu, 7 Chariq, 9 Frazzetto, 1 Khalil, 8 Midouni, 5 Zahir, 10 Zouita, 3 Asri.

33 Giri/ADG Informatica: 5 Alessi, 6 Ferrari, 9 Giampà, 15 Griffini, 8 Insirello, 10 Loberto, 17 Palatella, 1 Pastorino, 4 Pulerà, 7 Rodriguez, 11 Vigo.

Seconda partita delle 21.00: Caffè Noir (8′, 9′, 10′ Perrier, 25′, 27′, 49′ Folco, 33′ Farinazzo, 44′ Pollero) 7 – 0 European Decor Edil

50′ Termina qua! Caffè Noir ai quarti di finale.

49′ Tripletta anche per Folco! A poco dal termine Caffè Noir ne fa otto.

44′ Rigore a favore di Caffè Noir! Sul dischetto Pollero che non sbaglia! Spiazzato Hazizi, Caffè Noir ai quarti di finale.

43′ Palo clamoroso di Perrier da pochi passi! Qua il migliore in campo si è mangiato un’occasione per il poker personale. Poi occasione anche per European Decor Edil, ma Pulerà risponde presente.

33′ Si aggiunge alla fiera del gol anche Farinazzo! Sei a zero senza diritto di repliche! Annichilito European.

29′ Bolia si divora tutto da pochi passi! Sprecata anche l’occasione per il gol della bandiera per European.

27′ Ci riprova Folco da casa sua! Da casa sua Folco! Ha qualche colpa anche Hazizi qua, la conclusione era centrale, ma che gran botta! Cinque a zero nel giro di due minuti dall’inizio della seconda frazione.

25′ Si riprende! Subito prima conclusione del secondo tempo con Perrier, fuori di poco. Poi poco dopo ritenta la giocata Caffè Noir, si accentra Folco che spacca la porta! Quattro a zero senza diritto di replica.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, Perrier sta decidendo la partita fino a qua.

18′ Punizione per European, Dushi dalla mattonella che prova a calciare in porta da distanza assiderale. Rincorsa e conclusione che gira tantissimo ma esce di un soffio! Sarebbe stato un gol capolavoro.

13′ Ardissone da pochi passi calcia forte sulla sagoma di Hazizi, spreca il 4-0 qua Caffè Noir. Poi ci riprova, ancora accesso negato per il numero 10 di Caffè Noir.

10′ Sensazionale Perrier! Come Lewandowski contro il Wolfsburg, tre reti in tre giri di orologio, gran botta da fuori area come il primo gol, Hazizi non la vede nemmeno partire!

9′ Si fa rivedere sulla fascia Caffè Noir, Farinazzo dentro per Perrier! Ancora lui con la doppietta, un gol sotto rete facile facile in confronto al suo primo.

8′ Pallone per Perrier, gran giocata di Perrier che si scarta un giocatore e inquadra la porta, si coordina Perrier! Una gran botta sotto al sette, vantaggio Caffè Noir.

7′ Altra occasione per Bolia, questa volta davanti alla porta. Molto bravo Farinazzo a sporcare la conclusione e a permettere a Pulerà una presa più semplice.

5′ Perrier calcia verso la porta, parata di Hazizi! Il primo vero e proprio squillo di Caffè Noir.

4′ Occasione per European con Bolia, prova a calciare sulla ribattuta al volo, pallone alto di poco. Una cosa si può già dire, European fisicamente è veramente ben messa, un fattore da non sottovalutare.

1′ Si inizia! Prima occasione per Caffè Noir con Guardone che calcia su punizione, Ardissone gli nega la gioia del gol, non si intendono i compagni di squadra. Una partita che sembra scontata sulla carta, ma occhio alle insidie dietro l’angolo.

Primo tempo

Le formazioni:

Caffè Noir: 10 Ardissone, 4 Bolia, 3 Calcagno, 8 Farinazzo, 7 Folco, 5 Guardone, 11 Perrier, 6 Pollero, 1 Pulerà, 9 Shala.

European Decor Edil: 9 Arapi, 2 Bregu, 6 Buzani, 3 Dokaj, 99 Duka, 10 Dushi, 1 Hazizi, 4 Kazazi, 8 Kortoci, 12 Pisha.

Prima partita delle 20.00: Sport Ancash (29′ Pellegrino, 41′ Mariani, 50′ autogol Volturana) 3 – 0 ST Impianti

50′ Si chiude qua la partita con l’autogol di Volturana! Passa ai quarti Sport Ancash.

45′ Ci prova Condorelli da posizione impossibile, un pallonetto delizioso che esce di pochissimo.

42′ Ancora una grande occasione per Sport Ancash, li salva il palo in questa occasione! Gran botta di Zanchi.

41′ Allarga il pallone Sport Ancash verso Lufi, pallone dentro per Mariani da solo! Lasciato completamente solo Mariani sul secondo palo, non deve far altro che inquadrare la porta e allungare nel risultato.

38′ Grande occasione per ST Impianti. El Harzli passa in mezzo a tre, gran tecnico ma tiro non all’altezza della giocata. Sulla ribattuta Giordano ottiene palla strappandola dai piedi di Mariani e poi calcia dopo la girata, pallone alto.

36′ Conclusione di Pellegrino, Scola si distende e prende anche questa.

33′ Altra parata clamorosa di Scola che tiene in vita la sua squadra. Con il piede si distende e toglie una grossa occasione a Pellegrino per raddoppiare.

31′ Giordano prende campo e con una finta si apre il varco, prova a calciare! Pallone a lato di pochissimo, brivido per Sport Ancash a poco dal gol.

29′ Giro palla di Sport Ancash, il pallone arriva dalle parti di Pellegrino! Pellegrino spacca il sette e apre le marcature! Sport Ancash con un piede nei quarti.

25′ Si riprende sullo 0-0, squadre che proveranno a dare tutto per assicurarsi il passaggio al prossimo turno.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo, ancora reti inviolate. Ricordiamo che sul risultato di parità saranno addizionati due tempi supplementari da 7 minuti l’uno con lo spettro dei rigori.

21′ Doppia parata della piovra Scola! Prima su Zanchi che calcia di testa da posizione ravvicinata e deviazione, la seconda su Macaluso che però calcia proprio su di lui.

20′ Si coordina Macaluso, pallone fuori di qualche metro dopo un’ottima azione corale della squadra.

17′ Doppia occasione clamorosa per ST Impianti! Prima con Morabito che prende il pallone direttamente dai piedi di Cucuzza, azione che termina con il recupero del portiere e prima occasione sprecata. La seconda con El Harzli che da pochi passa ricalcia prima sulla figura del portiere, poi tenta la conclusione sulla ribattuta mandando fuori di poco la sfera.

13′ El Harzli raccoglie la sventagliata morbida di Condorelli, supera la pressione del difensore e scaglia fortissimo sul primo palo, ottima parata di Cucuzza, difficile nonostante l’abbia calciata quasi sulla sua sagoma.

11′ Ancora Scola, il portiere più forte del torneo fin qua! Altro riflesso felino che nega la gioia del gol a Deboni, una piovra in porta al servizio di ST Impianti.

8′ Tentativo da ottima mattonella per Sport Ancash, sul pallone ci prova Macaluso e poi Scola! Parata e pallone che rimbalza sul palo, che riflesso.

5′ Ancora Zanchi, altro tentativo per lui! Son già diverse le occasioni per il numero 17.

3′ Occasione anche per ST Impianti, Giordano da corner prova a mettere dentro senza successo, il pallone viene rinviato fuori da Lufi.

1′ Si inizia! Primo pallone giocato da ST Impianti, prende però il possesso del pallone Sport Ancash, dalle sue parti si fa vedere Macaluso che calcia in porta, risposta di Scola! Parata e tap in di un compagno di squadra che spara alto.

Primo tempo

Le formazioni:

Sport Ancash: 2 Abdchakim, 1 Cucuzza, 15 Deboni, 4 Lufi, 9 Macaluso, 18 Zanchi, 17 Pellegrino, 3 Mariani.

ST Impianti: 10 Condorelli, 4 El Harzli, 5 Giordano, 11 Morabito, 1 Scola, 9 Spinelli, 7 Volturana, 19 Santelia.

Albenga. Seconda giornata di ottavi di finale e attesa alle stelle tra chi, tra le tre partite di oggi, raggiungerà i quarti di finale. Fino ad ora si sta trasformando in una edizione indimenticabile, con sorprese dietro l’angolo pronte a stupire i presenti dell’Annibale Riva. Passano infatti nella giornata di ieri “I Tagliati”, che vincono con un sonoro 6-0 Drm/Hotel Moresco, formazione molto giovane ma che aveva stupito nella fase a gironi. Si riprendono anche i campioni in carica di Interno Uno che, dopo un girone passato a stento, riprendono da dove avevano lasciato la scorsa edizione vincendo il derby per 3-1 contro Fa Fumme/Tip. Bacchetta.

Questa sera altre tre partite molto avvincenti. Si inizia alle 20:00 con Sport Ancash vs ST Impianti, alle 21:00 si proseguirà con Caffè Noir vs European Decor Edil per concludere con M Infissi vs 33 Giri/ADG Informatica.