Trofeo Città di Albenga, il Riva illumina la finale. Scorsone, Alessandro e Loris Giunta: “Serata fantastica, ora al lavoro per alzare l’asticella”

Albenga. Si chiude la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga 2026, terminata con la vittoria di M Infissi per 2-1 contro i campioni in carica di Interno Uno. Per i vincitori decisive le reti di Midouni e Zouita, non basta la rete di Secco per i secondi classificati, che colpiscono due legni nel finale.

Tanta felicità anche per gli organizzatori della kermesse Emanuele Scorsone, Loris Giunta e Alessandro Giunta, che hanno regalato un ulteriore mese di calcio all’Annibale Riva. Oltre alla premiazione per primo, secondo e terzo posto, spazio ai premi individuali. Miglior marcatore Zouita, miglior portiere Romano, miglior giovane Buttu e MVP del torneo Secco.

“Il torneo si è concluso nel migliore dei modi – spiega Emanuele Scorsone -, rispettando le aspettative con una finale combattuta e una cornice di pubblico eccezionale, un obiettivo non facile da raggiungere ogni anno. Tanto orgoglio per lo staff storico e per l’inserimento di Alessandro Giunta, un uomo di calcio serio, leale e responsabile”.

“Per l’anno prossimo? Ci sono richieste importanti all’orizzonte – continua Scorsone –, inclusa quella di una società professionistica. Siamo già al lavoro per alzare l’asticella e introdurre novità. Adesso non ci fermiamo, largo ai giovani nel nostro torneo di Ceriale dedicato alle categoria Under. C’è una forte carenza di infrastrutture locali, il nostro obiettivo resta quello di offrire divertimento e valorizzare tanti ragazzi che hanno voglia di giocare”.

Passa la parola a Loris Giunta: “Tanto rispetto in campo, l’invasione finale festosa ha reso i festeggiamenti ancora più unici. Sono contento per i vincitori, è un gruppo che ha vissuto un percorso di forte crescita negli anni, hanno dimostrato di essere una rosa di assoluto livello. Un pensiero e un caloroso abbraccio vanno a Yassin, oggi non è potuto essere presente ma sono sicuro che ha seguito l’evento da remoto”.

Chiosa l’intervista Alessandro Giunta: “Sono felice di essere passato dall’altra parte insieme a mio cugino Loris e il mio amico Emanuele, ho sempre seguito questo evento dagli spalti. Ho notato forte connessione con il pubblico durante questa serata, un aspetto gratificante per tutti noi. Dopo un finale di stagione personale molto amaro, questa esperienza piacevole e positivo mi ha fatto tornare a sorridere sui campi da calcio“.

Nell’intervista finale di Anes Chariq (che trovate sul nostro profilo social di Instagram), tanta commozione per il risultato appena ottenuto, oltre ad una dedica speciale per Sofia Barberi, mostrando solidarietà e vicinanza alla famiglia della giovane: “Siamo molto contenti, abbiamo dato tutto contro una squadra devastante. La fortuna non manca essendo che hanno colpito due traverse, ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Tanti giocatori sconosciuti? Il calcio di strada insegna – ride, n.d.r. -, gli ho sempre detto di mettersi più in mostra, magari me li porto al Pontelungo. Dedica speciale? A tutti noi e ci tengo personalmente a Sofia Barberi, ci stringiamo a tutti i suoi familiari in questo brutto momento difficile“.