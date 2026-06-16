Trofeo Città di Albenga, Ferrara Costruzioni ai quarti dopo la lotteria dei rigori insieme ad Erremme Soc. Coop.

Seconda partita delle 22.00: Ferrara Costruzioni 0 – 0 Sabia Estate

Scannapieco dal dischetto, spaccata la porta! Passa Ferrara Costruzioni!

Tocca ad Amendola, se sbaglia hanno perso. Rincorsa e rete! Ora tocca a Mottola.

Rigore per Gasco di Ferrara Costruzioni, rete!

Gasco rincorsa veloce e botta laterale, spiazzato Romano.

D’Andrea, rincorsa lenta e rete!

Tocca a Cafarotti, alto forte e centrale! A segno anche l’esterno della Sestrese

Replica il rigore Carastro! A segno anche lui.

Tocca a Viganò, preso l’angolino e rete!

Parte Farrauto, forte centrale! In vantaggio Ferrara.

Inizia a calciare Sabia con Di Crescenzo, para Romano! Primo rigore neutralizzato da Ferrara.

Calci di rigore

64′ E termina qua anche il secondo tempo supplementare, si deciderà tutto ai rigori!

62′ Occasione mangiata clamorosamente da Cafarotti che si divora un gol da pochissimi passi calciando fuori! Ogni pallone adesso si sta trasformando in un’occasione.

57′ Inizia la partita, fallaccio di Halaj su Gasco che è già ammonito, espulso Halaj! Occhio adesso perchè anche in vista dei rigori Ferrara perde un pezzo da novanta.

Secondo tempo supplementare

57′ Termina qua il primo tempo supplementare, ancora zero a zero e lo spettro dei rigori è sempre più vicino.

55′ Conclusione tentata da Stegaru, pallone alto.

50′ Si riprende, sette minuti per tempo. Giro palla di Ferrara con Farrauto che viene fermato irregolarmente. Conclusione dopo la punizione, Mottola salva i pali! Che intervento per l’estremo difensore.

Primo tempo supplementare

53′ Terminano qua i tempi regolamentari, saranno quindi tempi supplementari.

52′ Occasionissima anche per Carastro che dopo uno stop delizioso calcia forte in porta trovando il filo del palo.

51′ Altra occasione sprecata da Sabia con Cafarotti! Succede di tutto nel finale, qua su cross il pallone viene ribadito proprio dal limite dove c’era il giocatore più tecnico della squadra, sciupa tutto qua.

50′ Grandissima occasione per Sabia! Qua si immola nuovamente Romano che recupera direttamente dai piedi di Stegaru il pallone prima che tentasse il dribbling! Che occasione sprecata.

47′ Punizione per Ferrara Costruzioni che non viene capitalizzata, si alzano i ritmi e soprattutto la garra in campo, un vero derby.

38′ Parata clamorosa di Romano! Prima devia la conclusione di Cafarotti dalla distanza, poi il pallone rimane lì per Dibella che sembra avere tutto apparecchiato per segnare un gol facile facile, conclusione e altra parata di Romano che si immola! Forse la più grande occasione della partita fin qua.

33′ Azione clamorosa di Sabia! Cafarotti alza filtrante per Dibella che si coordina e calcia al volo da vicinissimo! Ma la sfera esce di pochissimo sopra la traversa.

31′ Punizione dalla trequarti per Sabia Estate, sul pallone va Cafarotti che sbatte il pallone sulla traversa.

25′ Si riprende da dove era terminata la prima frazione, lotta su ogni palla e tanta voglia di qualificarsi ai quarti.

Secondo tempo

25′ Termina qua il primo tempo! Ancora reti inviolate e diversi cartellini assegnati.

20′ Ancora niente di incredibile per ora, è una partita combattuta su ogni pallone ma scarsa di conclusioni e azioni chiave per sbloccare le marcature. Forse anche un po’ di paura di sbagliare e concedere il gol.

13′ Cafarotti sbaglia un gol già fatto e, poco dopo, tenta l’eurogol da posizione quasi impossibile colpendo la parte laterale della rete.

10′ Rischio per Sabia! Mottola viene colpito dal pallone dopo la conclusione di Halaj, un po’ addormentata qua la difesa di Sabia.

6′ Partita combattutissima ma senza colpi di scena fin qua, poche occasioni da ambo i lati e tanto agonismo.

1′ Inizia il super derby di giornata! Prima occasione per Ferrara con Halaj, corner e pallone messo dentro da Farrauto che non riesce a raggiungere nemmeno il cuore della porta.

Primo tempo

Le formazioni:

Ferrara Costruzioni: 30 Capello, 21 Carastro, 17 D’Andrea, 4 Farrauto, 40 Gasco, 60 Halaj, 45 Mollo, 1 Romano, 70 Scannapieco, 50 Stegaru.

Sabia Estate: 3 Amendola, 7 Cafarotti, 10 Di Crescenzo, 9 Dibella, 6 Fumagalli, 8 Gasco, 2 Menzio, 1 Mottola, 4 Sabia, 5 Viganò.

Prima partita delle 21.00: Erremme Soc. Coop. (18′ Mascardi, 21′ Cutuli, 24′ Botta, 31′ Hamati) 4 – 2 (26′ Oliva, 37′ Castrofilippo) Erremme Cdp Costruzioni

52′ Termina qua la prima partita! Passa ai quarti di finale Erremme Soc. Coop.!

49′ Tiesi calcia dalla distanza, si immola ancora una volta Vinci! Poi il pallone sbatte sulla traversa, l’ennesimo legno della partita. Poi ribaltamento di fronte, Cutuli prova il tiro cross e prende? Il palo, clamoroso.

46′ Hamati distrugge il palo da 1 metro, altra grandissima occasione per loro! Quanti legni in una sola partita.

43′ Paratissima di Vinci su Oliva! Non sono mancate le occasioni per la loro squadra, risultato anche un po’ bugiardo per quanto visto in campo.

38′ Ferrari spacca la traversa! Legno, linea e brivido per la squadra in vantaggio. Questa partita potrebbe riservarci sorprese.

37′ Conclusione da posizione ravvicinata per Castrofilippo! Accorcia ulteriormente Erremme Cdp che continua a rimanere in partita.

31′ Hamati rischia di fare il gol del torneo! Pallone in mezzo e, arrivato vicino ad Orrù, prova il gol di tacco in corsa, paratone del portiere! Poi si lotta sul pallone, Cutuli recupera palla e serve Hamati! Eccolo il gol tanto cercato, si unisce anche lui alla fiera del gol.

28′ Traversa anche per Erremme Soc. Coop.! Cutuli spacca il legno, altra grande occasione per la loro squadra.

27′ Dagrada da solo davanti al portiere, i compagni chiamano il tiro e ci prova! Pallone fuori di pochissimo.

26′ Ascheri recupera palla su Dagrada, stoppa e lancia lungo Oliva che riesce a stoppare in mezzo a due. Perso il contatto con la sfera, una piccola carambola e pallone ribadito in mezzo per Tiesi che calcia indisturbato, paratone di Vinci! Poi il pallone rimane lì per Oliva! Accorcia le distanze Erremme Cdp, ma servono almeno altri due gol per trovare almeno i supplementari.

25′ Si riprende, subito in avanti Erremme Cdp Costruzioni che vuole trovare il primo gol della sua partita.

Secondo tempo

25′ Spacca l’orologio il direttore di gara, termina precisa la prima frazione di gioco con Erremme Soc. Coop. in vantaggio.

24′ Arriva anche Botta! Dilaga Erremme Soc. Coop. con Botta che non si fa pregare sotto porta, gol di grande esperienza per la punta.

23′ Traversa di testa di Oliva, un’altra grande occasione per Erremme Cdp che si fa sempre più minacciosa nell’area avversaria.

21′ Conclusione potentissima di Cutuli! Il gol di Cutuli! Una bellezza, raddoppia Erremme Soc. Coop. e mette un piede già ai quarti di finale.

18′ Gioca ora la squadra in maglia gialla, Hamati raccoglie palla e prova una conclusione uscita male, ci arriva però Mascardi! Eccola la rete che apre le marcature, una conclusione a casaccio si trasforma in un assist al bacio per Mascardi.

17′ Incrocio pieno dei pali di Ferrari! Un tiro che non sembrava avere speranze termina fuori con il brivido.

12′ Occasione sciupata per Erremme Soc. Coop.! In tre contro due Hamati riceve palla sul secondo palo ma è troppo defilato, decide di passarla in mezzo per Botta che non riesce a colpire per il tap in.

11′ Anche Vinci scalda i guanti! Conclusione dalla distanza per Ferrari ribadita in corner. Battuta e giro palla verso Castrofilippo che prova a calciare, pallone a lato di poco.

9′ Ancora nessuna azione ha messo in difficoltà i due portieri, e invece no! Ci pensa Mascardi a smentire il pronostico, conclusione da posizione ravvicinata che Orrù para con decisione in scivolata. Primo squillo per Erremme Soc. Coop. in maglia gialla.

3′ Punizione da centrocampo per Erremme Cdp in maglia blu, altra possibile occasione che non riesce a trasformarsi in vera occasione. Fino ad ora nessuna conclusione degna di nota, tanto studio in mezzo al campo.

1′ Si inizia! Subito primo pallone per questo primo derby della serata, un passaggio filtrante per Oliva che si trasforma in un nulla di fatto.

Primo tempo

Le formazioni:

Erremme Soc. Coop.: 9 Botta, 6 Campari, 7 Cutuli, 8 Dagrada, 3 Granziena, 10 Hamati, 4 Mascardi, 2 Monsif, 11 Paltrinieri, 1 Vinci A, 5 Vinci S.

Erremme Cdp Costruzioni: 2 Ascheri, 9 Barreca, 6 Castrofilippo, 5 Ferrari, 7 Oliva, 1 Orrù, 4 Sancinito, 8 Tiesi, 10 Vellko.

Albenga. Giornata di super derby qua all’Annibale Riva nel Trofeo Città di Albenga. Dopo il passaggio del turno per Sport Ancash, M Infissi e Caffè Noir, questa sera si battaglieranno i due Erremme uno contro l’altro e Ferrara Costruzioni vs Sabia. Entrambi i match sono molto sentiti, bisogna aspettarsi cambi di scena dell’ultimo minuto.