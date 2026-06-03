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Consegnate

Tricolori nelle scuole e Costituzione in mostra: il Lions Spotorno-Noli-Bergeggi coinvolge gli studenti del Golfo

Consegnate centinaia di bandierine agli alunni di Spotorno e Noli, presto anche a Bergeggi. Fino al 7 giugno aperta la mostra filatelica che racconta gli articoli della Costituzione attraverso 80 anni di emissioni postali

Generico giugno 2026

Spotorno. Nei giorni scorsi grazie al Lions Club del territorio,il Lions Spotorno, Noli,Bergeggi,Vezzi Portio sono state consegnate dal Presidente  Luigi Fanelli e dal Presidente Marketing e responsabile delle politiche giovanili una grande quantità di tricolori agli alunni della scuola primaria e secondaria di Spotorno e Noli, mentre domani sarà la volta della scuola primaria di Bergeggi dove troveremo ad attenderci anche il Sindaco,Nicoletta Rebagliati -ha dichiarato  Antonio Rovere-.

.Gli alunni sono stato formalmente invitati  dal Prof  Antonio Rovere, nella duplice veste di rappresentante anche del Circolo Pontorno e del Circolo Filatelico spotornese ,presieduto dal’l infaticabile Gino Maglio a visitare la Mostra filatelica  organizzata con la collaborazione del Comune.

La Mostra resterà aperta fino al 7 giugno  con orario 20-22 nei giorni feriali mentre   sabato e festivi  la mostra sarà visitabile dalle 17 alle 22..

Nei prossimi giorni tutti gli alunni , accompagnati dai docenti  potranno venire a visitare  la Mostra in orario da concordare  anche in orario mattutino. La Mostra ha il pregio di illustrare  tutta la Costituzione , articolo per articolo, attraverso le emissioni filateliche di questi 80 anni

Sarà un  modo originale per rileggere o provare a leggere per la prima volta  il testo elaborato dai Costituenti nel 1946 fino alla promulgazione avvenuta circa un anno e mezzo dopo,nel 1948. Riceveranno un omaggio molto particolare: un ricordo indelebile, una cartolina con annullo filatelico emesso da Poste Italiane grazie alla collaborazione tra scuola e Circolo Filatelico.

La Mostra resterà aperta fino al 7 giugno  con orario 20-22 nei giorni feriali mentre   sabato e festivi  la mostra sarà visitabile dalle 17 alle 22.. Nei prossimi giorni tutti gli alunni , accompagnati dai docenti  potranno venire a visitare  la Mostra in orario da concordare  anche in orario mattutino.

La Mostra ha il pregio di illustrare  tutta la Costituzione , articolo per articolo, attraverso le emissioni filateliche di questi 80 anni. Sarà un  modo originale per rileggere o provare a leggere per la prima volta  il testo elaborato dai Costituenti nel 1946 fino alla promulgazione avvenuta circa un anno e mezzo dopo,nel 1948.

Riceveranno un omaggio molto particolare: un ricordo indelebile, una cartolina con annullo filatelico emesso da Poste Italiane grazie alla collaborazione tra scuola e Circolo Filatelico. Vi attendiamo numerosi con gioia , ha dichiarato oggi il Presidente Maglio, durante la cerimonia di bollatura simbolica.

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