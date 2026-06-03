Tricolori nelle scuole e Costituzione in mostra: il Lions Spotorno-Noli-Bergeggi coinvolge gli studenti del Golfo

Spotorno. Nei giorni scorsi grazie al Lions Club del territorio,il Lions Spotorno, Noli,Bergeggi,Vezzi Portio sono state consegnate dal Presidente Luigi Fanelli e dal Presidente Marketing e responsabile delle politiche giovanili una grande quantità di tricolori agli alunni della scuola primaria e secondaria di Spotorno e Noli, mentre domani sarà la volta della scuola primaria di Bergeggi dove troveremo ad attenderci anche il Sindaco,Nicoletta Rebagliati -ha dichiarato Antonio Rovere-.

.Gli alunni sono stato formalmente invitati dal Prof Antonio Rovere, nella duplice veste di rappresentante anche del Circolo Pontorno e del Circolo Filatelico spotornese ,presieduto dal’l infaticabile Gino Maglio a visitare la Mostra filatelica organizzata con la collaborazione del Comune.

La Mostra resterà aperta fino al 7 giugno con orario 20-22 nei giorni feriali mentre sabato e festivi la mostra sarà visitabile dalle 17 alle 22..

Nei prossimi giorni tutti gli alunni , accompagnati dai docenti potranno venire a visitare la Mostra in orario da concordare anche in orario mattutino. La Mostra ha il pregio di illustrare tutta la Costituzione , articolo per articolo, attraverso le emissioni filateliche di questi 80 anni

Sarà un modo originale per rileggere o provare a leggere per la prima volta il testo elaborato dai Costituenti nel 1946 fino alla promulgazione avvenuta circa un anno e mezzo dopo,nel 1948. Riceveranno un omaggio molto particolare: un ricordo indelebile, una cartolina con annullo filatelico emesso da Poste Italiane grazie alla collaborazione tra scuola e Circolo Filatelico.

La Mostra resterà aperta fino al 7 giugno con orario 20-22 nei giorni feriali mentre sabato e festivi la mostra sarà visitabile dalle 17 alle 22.. Nei prossimi giorni tutti gli alunni , accompagnati dai docenti potranno venire a visitare la Mostra in orario da concordare anche in orario mattutino.

La Mostra ha il pregio di illustrare tutta la Costituzione , articolo per articolo, attraverso le emissioni filateliche di questi 80 anni. Sarà un modo originale per rileggere o provare a leggere per la prima volta il testo elaborato dai Costituenti nel 1946 fino alla promulgazione avvenuta circa un anno e mezzo dopo,nel 1948.

Riceveranno un omaggio molto particolare: un ricordo indelebile, una cartolina con annullo filatelico emesso da Poste Italiane grazie alla collaborazione tra scuola e Circolo Filatelico. Vi attendiamo numerosi con gioia , ha dichiarato oggi il Presidente Maglio, durante la cerimonia di bollatura simbolica.