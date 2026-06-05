Triathlon olimpico a Pietra, “Dritti all’isola” ad Albenga, Cairomics, ma anche teatro e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sagre, musica, teatro, cultura, mostre ed eventi sportivi. Anche questo weekend non mancheranno tantissimi appuntamenti adatti a tutti i gusti e le età. A Savona, all’antico Teatro Sacco, c’è lo spettacolo di Daniele Raco, e, sempre nella città della Torretta, ci saranno anche una giornata dedicata allo skateboarding,una alla vela, oltre al debutto della stagione estiva dell’opera giocosa. Ad Alassio c’è il torneo interforze 2026, mentre a Finale la proiezione del cortometraggio “Ivana”. A Cairo Montenotte c’è la seconda edizione di Cairomics e Pietra Ligure la nuova edizione del “Triathlon Olimpico”. Per gli amanti del nuoto da non perdere l’edizione 2026 di Dritti all’Isola. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere. .

A PIETRA LIGURE IL TRIATHLON OLIMPICO

Sabato 6 e domenica 7 giugno, ritorna il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, gara silver del calendario federale giunta alla sua 23° edizione, che quest’anno assegnerà anche il prestigioso Campionato Regionale Ligure Assoluto su prova unica.

La gara agonistica si svolgerà sabato 6 giugno, con partenza dal lungomare Don G. Bado alle ore 13, mentre domenica 7 giugno avrà luogo l’8° edizione della gara solidale “Nuota e Corri2”, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti “Io corro con Chicchi” e “Runners for Autism”

Alla manifestazione, organizzata dalla ASD Maremola Triathlon – TriathlonPietra in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e il patrocinio di Regione Liguria e della Federazione Italiana Triathlon, è abbinato il 10° Memorial Angelino Piccinini.

La gara agonistica, che si corre tra mare e montagna, ripropone gli scenari e i percorsi che ne hanno fatto una tra le più apprezzate e selettive prove a livello nazionale, con la frazione natatoria interamente posizionata di fronte al lungomare cittadino, il panoramico percorso ciclistico che con i suoi quasi 1.000 m. di dislivello positivo si snoda tra pendenze impegnative, discese tecniche e panorami mozzafiato attraverso i Comuni di Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo ed il podismo in buona parte lungo i caruggi del centro storico pietrese.

Anche quest’anno l’evento farà parte del corto circuito solidale organizzato da “I Run for Find the Cure”, progetto sportivo-umanitario che unisce sport e solidarietà per realizzare iniziative umanitarie in Tanzania, quest’anno dedicato all’acquisto di materiale scolastico per la secondary school e la costruzione di 4 classi alla primary school di Milola.

Tutte le informazioni sul regolamento e i percorsi sono disponibili al sito http://www.triathlonpietra.com/

Qui il programma in dettaglio dell’evento

AD ALBENGA TORNA “DRITTI ALL’ISOLA”

L’edizione 2026 di Dritti all’Isola, la storica gara di nuoto in acque libere di Albenga, supera un traguardo importante: oltre 500 iscritti hanno già confermato la loro partecipazione. Un risultato straordinario che conferma il fascino di una competizione attesa ogni anno da centinaia di nuotatori impavidi, pronti a sfidarsi lungo i percorsi che dalla spiaggia di Albenga conducono verso la suggestiva Isola Gallinara.

La manifestazione si svolgerà domenica 7 giugno 2026, con tre differenti distanze pensate per accogliere atleti esperti e appassionati di ogni livello.

PROGRAMMA GARE

Percorso lungo – 5.0 km – Partenza ore 09.00

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi – Vadino.

Direzione Isola Gallinara per circa 1.500 m, giro completo dell’isola in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza.

Tempo limite: 200 minuti.

Percorso corto – 2.0 km – Partenza ore 12.30

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi –Vadino.

Direzione Isola Gallinara per circa 1 km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza.

Tempo limite: 100 minuti.

Percorso sprint – 1.0 km – Partenza ore 14.10

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi –Vadino.

Direzione Isola Gallinara per circa 500 m, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza.

Tempo limite: 50 minuti.

Gli atleti con meno di 18 anni possono iscriversi regolarmente, ma dovranno presentarsi sabato 6 giugno accompagnati da un genitore o tutore maggiorenne e consegnare la manleva compilata.

Per il noleggio delle mute è possibile contattare il responsabile tecnico della manifestazione, Sig. Mattia Rovere, scrivendo a: mattiarovere80@gmail.com (indicare nell’oggetto: AFFITTO MUTE).

Informazioni:

Telefono: 0182 562261 – 0182 562269 Email: sport@comune.albenga.sv.it

Qui i dettagli sull’evento

TORNA CAIROMICS

Il Consorzio il Campanile, in collaborazione con il Comune, organizza la seconda edizione di “Cairomics”, la fiera del Fumetto di Cairo Montenotte che si terrà sabato 6 e Domenica 7 Giugno, nel centro storico del comune valbormidese.

Un’iniziativa unica nel suo genere nel territorio, in linea con tante realtà nel territorio Nazionale.

L’evento si pone come obiettivo di valorizzare il territorio e di promuoverlo ad un vasto pubblico, in prevalenza giovane, attraverso una tipologia di evento che ha dimostrato in questi anni di avere una forza di attrazione e di coinvolgimento molto forte.

L’evento avrà nel suo nutrito programma, la presenza come ospiti speciali dei doppiatori della serie Tv del momento “Stranger Things”targata Netflix , Chiara e Mattia Fabiano, e anche Youtuber importanti nel panorama nazionale, esperti in cinema e cultura pop.

Quest’anno la fiera sarà ancoa più grande con un area dedicata alla cultura Koreana e Giapponese, con ospiti importanti del settore, tra dui un noto Dj Koreano di musica Kpop e alcuni rappresentati della cultura giapponese.

Avremo numerosi fumettisti del territorio che collaborano con prestigiose case editoriali, un artist Alley ben nutrita,e numerosi stand di merchandising.

E non può mancare una grande Area dedicata al mondo cosplay, motore portante di iniziative del genere.

Ci sarà un programma palco ben fornito con interviste, spettacoli e workshop

L’appuntamento è per sabato 6 e Domenica 7 Giugno dalle 10 alle 20 nel centro storico di Cairo Montenotte.

Qui il programma completo della manifestazione

AD ALASSIO IL TORNEO INTERFORZE 2026: SPORT, DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’

La Pubblica Assistenza Croce Bianca “Gino Montesi” di Alassio è lieta di invitare cittadini, famiglie e associazioni alla 4ª edizione del Torneo di Calcio Interforze – Memorial Maria Boschetto, in programma domenica 7 giugno 2026, dalle ore 9:00, presso il Campo Sportivo Ferrando di Alassio.

L’evento nasce con un obiettivo speciale: sostenere gli amici a quattro zampe che non hanno una casa e offrire un aiuto concreto alle associazioni che ogni giorno si prendono cura degli animali abbandonati e in difficoltà.

Sarà una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà, durante la quale le diverse Forze dell’Ordine e le realtà del territorio si sfideranno sul campo per una causa che unisce tutti: dare voce a chi non può parlare e garantire un futuro migliore agli animali più bisognosi.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere l’iniziativa con un piccolo gesto di generosità. Anche una piccola donazione può fare la differenza, contribuendo all’acquisto di cibo, accessori, prodotti per l’igiene e tutto ciò che è necessario per il benessere degli animali ospitati nei rifugi.

Un sentito ringraziamento va alla P.A. Croce Bianca Alassio per l’organizzazione dell’evento e a tutte le Forze dell’Ordine locali che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e vicinanza alle iniziative solidali del territorio.

Lo sport ha il potere di unire le persone e la solidarietà ha la forza di cambiare le cose: insieme possiamo regalare speranza a tanti amici a quattro zampe in cerca di una famiglia e di un futuro migliore.

Ingresso libero. Vi aspettiamo numerosi per trasformare una giornata di sport in un grande gesto d’amore e solidarietà.

“Lo sport che unisce, la solidarietà che fa la differenza.”

Qui tutte le informazioni sull’evento

PARTE LA STAGIONE ESTIVA DELL’OPERA GIOCOSA

Con Giovani all’Opera 2.0, il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona consolida la trentennale esperienza nella creazione di progetti di educazione all’ascolto della musica dal vivo rivolti soprattutto ai giovani e a quanti non si sono mai accostati al mondo del teatro musicale.

È all’interno di “On stage” che si colloca la realizzazione de L’arca di Noè di Benjamin Britten cui hanno preso parte gli allievi delle scuole a indirizzo musicale di Savona e provincia, chiamati a preparare, provare e realizzare in scena sia le parti strumentali sia le parti vocali di quest’opera che il compositore inglese scrisse proprio per piccoli musicisti non professionisti. Le recite dedicate alle scuole si terranno venerdì 5 giugno con due spettacoli alle ore 10 e alle ore 12 e la recita per il pubblico il 6 giugno alle ore 18.

Composta nel 1957, e basata sulChester Miracle Play, un mistero medievale inglese nato nella città inglese nota per le sacre rappresentazioni,fu concepitacome opera-sacra da eseguirsi in chiesa o nelle scuole, con la partecipazione di interpreti non professionisti (bambini e comunità locali) accanto a musicisti professionisti.

Per le parti musicali, sotto la supervisione del direttore d’orchestra Massimiliano Piccioli, insieme all’Orchestra Sinfonica di Savona sono stati impegnati gli allievi di tre orchestre di giovani come ha concepito Britten nella partitura e saranno formate dagli studenti delleseguenti scuole di Savona e provincia: Secondaria di I grado Guidobono di Savona (coordinatore Massimiliano Patetta); Istituto Comprensivo Varazze- Celle (coordinatrice Elisabetta Rossi);Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga (coordinatori Elena Bacchiarello e Giovanni Sardo); Istituto Comprensivo Loano-Boissano (coordinatrice Antonella Carosini). A loro si sono unite le accademie: Piccola Accademia dell’arte di Albisola Marina (coordinatrice (Elisabetta Rossi) eAccademia Teresiana di Savona (coordinatore Igor Barra) sia per le parti orchestrali che per il coro degli animali e degli uccelli.

La scenografia è stata ideata e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Giordano Bruno di Albenga, sotto la guida dei docenti: Pietro Marchese, Arianna Rossello, Leda Cupelli, Stefania Loreto e degli insegnanti di sostegno Elena Gatti, Sara Casale, Alessandra Mistretta che hanno realizzato e ideato l’arca e le maschere degli animali.

Il cast artistico è composto dai nostri affermati artisti savonesi Matteo Peirone in Noè e Linda Campanella nel ruolo della moglie diretti dal registaJacopo Marchisioaffiancato dall’aiuto regista Michela Castellani.

La Voce di Dio è affidata a Carlo Deprati e i ruoli di Sem, Cam e Iafet sono affidati a tre artiste del Coro del Teatro dell’Opera Giocosa, Sara Ilic, Alice De Giovanna, Denise Colla. Le mogli di Sem, Cam e Iafet sono interpretate da Beatrice Ballo, Debora Tresanini, Valeria Laino, giovani soprani del Coro di voci bianche del Carlo Felice di Genova e le comari da Nicoletta Storace, Mosquera Johanna.

Qui tutte le informazioni sull’evento

A FINALE LA PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “IVANA”

Proiezione del cortometraggio “Ivana” (22 minuti, 2026)

Diretto da Farian Sabahi

Auditorium Destefanis di Finale Ligure

Sabato 6 giugno 2026 ore 21, ingresso libero

SINOSSI

Capelli rossi cotonati, occhi verdi, trucco impeccabile. Ivana è un personaggio felliniano. La sua è una storia di povertà, violenza sessuale e malattia, ma anche una storia di riscatto: trova lavoro, fa il mutuo e compra casa, si sposa e ha una figlia. Originario di Parma, il nonno materno aveva trovato lavoro come spazzino e becchino a Varigotti. Nel 1933 la giovane e bella Iole, madre di Ivana, si innamora di un marinaio napoletano, quasi ogni sera percorre il sentiero che da Varigotti porta al semaforo di Capo Noli, la stazione militare tra Varigotti e Noli, a picco sul mare. Quando rimane incinta, il bel marinaio torna a Napoli dove tiene moglie. A Varigotti, la piccola Ivana è “figlia di enne enne”. Quando ha sette anni, la mamma si sposa con un uomo violento, che abusa della figliastra e, per questo, finirà in carcere. Dopo qualche mese, Ivana si ammala e resterà claudicante. A 91 anni, contatta Farian Sabahi per raccontarle la sua storia. Dopo averne raccolto la testimonianza, la regista decide di accompagnarla alla stazione militare dove Ivana era stata concepita ma, a causa dell’invalidità, non era riuscita a salire.

Qui il programma completo dello spettacolo

AL TEATRO SACCO ARRIVA DANIELE RACO

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 6 giugno alle ore 21, avremo lo spettacolo fuori concorso Best con Daniele Raco e a seguire la premiazione della settima edizione della rassegna teatrale dedicata a Luciana Costantino.

BEST

In un mondo di John e di Paul

di e con

Daniele Raco

Poche persone sanno chi è Pete Best.

Best fu il primo batterista dei Beatles e per molti è l’emblema stesso della sfortuna, lasciando la band giusto un attimo prima del successo della stessa.

In realtà la storia è un bel po’ diversa. Pete lasciò la band perché non volle adeguarsi ai cambiamenti imposti dal produttore.

Vestiti, taglio dei capelli e canzoni. Inoltre per l’enorme carisma rubava letteralmente la scena a John e Paul.

Pete scelse la libertà alla fama.

In questo “Meglio di con inediti” attraverso il percorso dei suoi pezzi Daniele Raco prova a spiegare perché dopo 33 anni di carriera in un mondo di John e di Paul ostinatamente si identifichi ancora in Pete Best.

A seguire la premiazione della Rassegna Teatrale Luciana Costantino 2026.

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui le informazioni sull’evento

GIORNATE DEDICATA ALLA VELA A SAVONA

Sabato 6 e domenica 7 giugno, presso la Torretta di Savona, fa il suo debutto il Vela Day Zonale, l’evento dedicato alla promozione della vela organizzato dalla Prima Zona della Federazione Italiana Vela (FIV).

Per due giornate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 il cuore del porto di Savona si trasformerà in un punto di incontro tra il mare e la città, offrendo a bambini, ragazzi, famiglie e curiosi l’opportunità di avvicinarsi gratuitamente a uno degli sport più affascinanti e formativi che esistano.

La vela è molto più di una disciplina sportiva. È scuola di rispetto per l’ambiente, di collaborazione, di autonomia e di fiducia nelle proprie capacità. È la soddisfazione di imparare a governare una barca, l’emozione di vivere il mare in modo autentico.

Durante il Vela Day i visitatori potranno conoscere il mondo della vela, incontrare istruttori federali ed esperti del settore e ricevere tutte le informazioni sulle attività veliche organizzate dai circoli presenti sul territorio savonese.

Un’opportunità speciale attende tutti coloro che verranno a trovarci: sarà infatti possibile ricevere un voucher che consentirà di accedere a uno dei circoli affiliati che organizzano corsi di Scuola Vela, per continuare l’esperienza e vivere da vicino l’emozione della navigazione.

Savona ha una lunga tradizione marinara e la vela rappresenta uno dei modi più belli per valorizzare il rapporto tra la città e il suo mare. Il Vela Day vuole essere una festa aperta a tutti, un’occasione per avvicinare nuove generazioni e famiglie a una passione che unisce sport, natura e divertimento.

L’appuntamento è quindi per il 6 e 7 giugno alla Torretta di Savona.

Qui i dettagli sull’evento

EVENTO DEDICATO ALLO SKATEBOARDING IN PIAZZA DEL BRANDALE

Il 6 giugno arriva a Savona l’evento “Brandale Street Jam”, una giornata di skateboarding e musica in piazza del Brandale dove skaters di ogni età e provenienza animeranno la piazza in sinergia con realtà associative locali e sponsor tecnici del settore.

“Brandale Street Jam” è molto più di un evento di skateboarding: è il segnale concreto di una nuova fase per la scena ligure. Organizzata dai ragazzi di Wild Skateboarding ASD, la jam trasformerà per un giorno lo spazio pubblico di Piazza del Brandale — all’ombra delle torri, simbolo della città — in uno spot urbano vivo e condiviso. Strutture temporanee verranno posizionate sul suolo e sugli scalini del piazzale, dando vita a una sessione aperta con premi in materiale.

A chiudere la giornata, il concerto al Raindogs House accompagnerà skaters e pubblico fino a tarda notte. L’evento rappresenta un’anteprima del Savona Street Fest e si inserisce nel percorso che porterà alla realizzazione del futuro skatepark al coperto del Priamar, atteso punto di riferimento per tutta la comunità.

Qui il programma della manifestazione

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.