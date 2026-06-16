Trasporto pubblico, la Regione versa 35,4 milioni a Città metropolitana e Province

Liguria. Regione Liguria ha ottenuto l’erogazione dell’80% delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, nel complesso 172 milioni, e già ieri ha provveduto alla ripartizione e all’impegno della somma tra Città Metropolitana e le Province, e provvederà a saldare in questi giorni le prime rate tra marzo e giugno, poi, a cadenza mensile, verranno liquidate le successive rate per ulteriori 48 milioni a tutte le realtà liguri. Alla Provincia di Savona andranno 4 milioni, a quella della Spezia 4,3 milioni, a Imperia 3.

Inoltre, entro la fine della settimana Regione Liguria verserà a Città Metropolitana di Genova e Amt 24.883,030 euro. Ben più dei 15 milioni indicati come l’anticipo necessario per far fronte alla carenza di liquidità dell’azienda di trasporto pubblico locale per scongiurare il taglio delle forniture e del servizio delle linee collinari. Da Regione Liguria, da gennaio a oggi, alla Città Metropolitana di Genova e Amt sono dunque già state anticipate risorse complessive per 52,9 milioni, considerando i fondi di gennaio per il CCNL (12,7 milioni) e il decreto di aprile per i fondi regionali (15,5 milioni).

“Ancora una volta Regione Liguria è pronta a intervenire per sostenere le esigenze del trasporto pubblico locale. Abbiamo lavorato per ottenere queste risorse dal Mit il prima possibile e così è stato. In particolare, sul fronte genovese era stato generato un nuovo motivo di allarme che ha portato i fornitori a minacciare tagli al servizio che avrebbero avuto intollerabili ripercussioni sui cittadini e in prospettiva sui lavoratori delle imprese – sottolineano il presidente della Regione, Marco Bucci, e l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola -. Auspichiamo che questo nuovo, decisivo intervento possa contribuire, oltre a scongiurare la cancellazione delle linee collinari, a rasserenare il clima e ad attuare quel piano di salvataggio al quale le istituzioni hanno lavorato insieme all’esperto del tribunale per superare definitivamente le difficoltà. Aver ottenuto in tempi brevi l’erogazione di queste somme è merito del costante e silenzioso lavoro dei nostri uffici che, senza clamori e annunci, ha portato a un risultato davvero straordinario”.