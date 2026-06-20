Tragedia di Ceriale, il video shock sui social dopo l’incidente: “Ci danno tentato omicidio, per un mese niente lavoro”. Poi le scuse

Ceriale. Sta suscitando sdegno e indignazione il video comparso sui social nelle ore successive al drammatico incidente avvenuto nella notte lungo l’Aurelia a Ceriale, nel quale ha perso la vita la giovane Sofia Barberi mentre l’amica Emma Brasca è rimasta gravemente ferita.

Nel filmato, pubblicato attraverso una storia Instagram da un ragazzo che, secondo quanto riferito, sarebbe stato a bordo della Fiat 500 coinvolta nello schianto, vengono riprese le conseguenze dell’incidente e pronunciate alcune frasi che stanno facendo discutere. Nel video si sente infatti dire: “Porca p**, addio amica mia, free Noemi. Free Noemi. Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto“.

Parole che, diffuse mentre la comunità è ancora sotto shock per la tragedia, hanno rapidamente iniziato a circolare sui social, alimentando rabbia e polemiche.

Secondo quanto appreso, i carabinieri sarebbero già entrati in possesso non solo di questo filmato, ma anche di un secondo video che potrebbe assumere rilievo nell’ambito delle indagini. Quest’ultimo mostrerebbe infatti alcuni momenti precedenti allo schianto e vedrebbe presenti i quattro giovani che viaggiavano sulla Fiat 500, con una ragazza alla guida dell’auto.

Entrambi i video sarebbero ora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto prima e dopo il violento impatto.

Nel pomeriggio di oggi il ragazzo ha condiviso un video di scuse: “Ragazzuoli, io chiedo scusa per le storie che ho messo – ha detto -. Non avevo capito la gravità delle cose, sono un cogl****. Me ne vergogno. Non pensavo le cose fossero così gravi. Chiedo veramente scusa, una ragazza ha perso la vita e boh mi spiace veramente tanto. Scusate veramente per le storie perchè ci manca solo. Avete tutte le ragioni del mondo. Ero ubriaco non capivo la situazione, mi dispiace. Sono aperto a chiunque volesse parlare comunque scusate di cuore”.

Lo sdegno della Croce Bianca di Finale Ligure: “Incidente stradale trattato come uno spettacolo da social”

La Croce Bianca di Finale Ligure, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha manifestato con un post sulla pagina Facebook il proprio “più profondo schifo e sdegno per questo squallido e aberrante teatrino”: “Mentre tutti i soccorritori facevano l’impossibile sull’asfalto, mentre delle famiglie venivano distrutte per sempre da una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere, qualcun altro ha pensato bene di fare altro – scrivono -. Vedere qualcuno che, anziché rendersi conto della gravità di ciò che è appena accaduto, usa la gravità altrui per fare l’idiota sui social ci lascia senza parole e con un profondo senso di nausea e sdegno”.

“Nel 2026 tutto questo non è più accettabile – proseguono -. Non è accettabile che un incidente stradale venga trattato come uno spettacolo da social. Non è accettabile che la vita di una ragazza giovane valga meno di un momento di esibizionismo idiota e privo di umanità. Di fronte alla morte e al dolore serve solo una cosa: il silenzio e il rispetto. Ci stringiamo attorno al dolore immenso della famiglia della giovane vittima e speriamo con tutto il cuore per la ragazza che sta ancora lottando. A tutti gli altri chiediamo una riflessione: guidate con la testa e, se non avete rispetto per la vostra vita, abbiate almeno la decenza di averlo per quella degli altri”.

La cronaca

L’incidente si è verificato intorno all’una di notte lungo la via Aurelia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una moto con a bordo due ragazze si è scontrata violentemente con una Fiat 500.

Nell’impatto Sofia Barberi, figlia dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ceriale Barbara De Stefano, ha riportato ferite gravissime che si sono rivelate fatali. L’amica Emma Brasca è invece ricoverata in condizioni molto gravi ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con automedica, la Croce Bianca di Albenga, la Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’esatta successione dei fatti, accertare eventuali responsabilità e verificare ogni elemento utile alla ricostruzione dell’incidente, compreso il contenuto dei filmati acquisiti dagli investigatori.