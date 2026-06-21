Tragedia di Ceriale, il circolo di Futuro Nazionale: “Video osceno e vergognoso: arroganza e delinquenza non possono più essere tollerati”

Ceriale. Il circolo di Ceriale di Futuro Nazionale si unisce “con affetto al dolore della famiglia Barberi-De Stefano per la tragica e improvvisa scomparsa della cara Sofia con una preghiera per la sua anima ed esprime la propria vicinanza ai familiari di Emma Brasca con il sincero augurio che possa guarire presto per tornare a riprendersi la vita e la spensieratezza che una giovane di ventidue anni ha il diritto di godersi”.

“Confidiamo nelle indagini degli inquirenti certi che l’operato dei militari della stazione carabinieri di Ceriale guidata dal luogotenente Massimiliano Stella farà chiarezza sulla dinamica del terribile incidente stradale – prosegue Fabrizio Marabello, referente del circolo – Allo stesso tempo non possiamo non fare alcune considerazioni su quell’osceno e vergognoso video pubblicato sui social da un giovane di origine magrebina e dall’atteggiamento altrettanto riprovevole del suo amico sulla scena dell’incidente, entrambi passeggeri del veicolo condotto da una giovane neo patentata responsabile del disastro”.

“Questo comportamento non è dovuto a una semplice sottocultura giovanile o di un fenomeno di costume, ma di vera e propria delinquenza. Secondo la nostra visione, questi soggetti vanno definiti chiaramente come ‘delinquenti’ e devono essere immediatamente espulsi dall’Italia e quindi remigrati al loro paese di origine”.

“Vi è inoltre una tendenza mediatica e sociale a cercare formule sociologiche o comprensive (come l’inclusione o l’ascolto passivo) per giustificare comportamenti che violano la legge che non è più tollerabile. Non possiamo e non dobbiamo essere più tolleranti difronte all’arroganza di questi soggetti”.

“Il fenomeno dei ‘maranza’ è il simbolo del degrado sociale, della criminalità giovanile e del fallimento delle politiche di integrazione. È il momento che gli Italiani si diano una svegliata”.

“Come Futuro Nazionale, inoltre, non siamo disponibili ad accettare le scuse dell’autore del video, che ha fatto questa mossa solo dopo essersi sentito ‘braccato’ dall’opinione pubblica. E’ chiaro che il suo non era un pentimento sincero, perciò le sue scuse sono del tutto inaccettabili”.