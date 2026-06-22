Tragedia Ceriale, la comunità islamica di Albenga condanna il video shock: “Gesto privo di rispetto e sensibilità”

Ceriale/Albenga. “La comunità islamica di Albenga condanna fermamente l’atto della realizzazione e della diffusione del video filmato relativo all’accaduto, un gesto ritenuto totalmente privo di rispetto e sensibilità nei confronti del dolore delle vittime e dei loro cari”.

La Fondazione della Comunità Islamica di Albenga e tutta la comunità islamica di Albenga e dintorni esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Sofia Barberi, la giovane deceduta a seguito del grave incidente lungo la via Aurelia a Ceriale.

“In questo momento di immenso dolore, la vicinanza e l’affetto di tutta la nostra comunità si rivolgono alla famiglia di Sofia. Ci uniamo sinceramente al dolore dei familiari, esprimendo sentimenti di profonda partecipazione in questo momento di grande sofferenza”.

“Esprimiamo inoltre – concludono – la nostra vicinanza e l’auspicio di una pronta e completa guarigione per Emma Brasca, la ragazza rimasta ferita nel grave sinistro stradale”.