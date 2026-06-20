Tragedia a Ceriale, deceduta una delle due ragazze coinvolte nello schianto sull’Aurelia: grave l’amica

Ceriale. Tragico epilogo a seguito del violento incidente avvenuto nella notte lungo la via Aurelia a Ceriale. Una delle due ragazze coinvolte nello schianto è deceduta dopo il trasporto in ospedale.

La giovane era stata ricoverata in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali nonostante i tentativi dei sanitari. Resta invece ricoverata in condizioni gravissime l’altra ragazza, che secondo quanto riferito sarebbe attualmente in sala operatoria a causa delle gravi lesioni riportate agli arti.

Da Asl2 fanno sapere che per la famiglia della vittima è stato attivato un supporto psicologico.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte lungo la via Aurelia, dove una moto con a bordo le due giovani si era scontrata con una Fiat 500. Nell’impatto, estremamente violento, la parte anteriore dell’auto è rimasta completamente distrutta.

Sul posto erano intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118 con automedica e le pubbliche assistenze Croce Bianca di Albenga e Croce Rossa di Ceriale. La strada era stata chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.