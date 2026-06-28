Traffico weekend, sulla A10 fino a undici chilometri di coda tra Feglino e Savona

Provincia Savona. Agg ore 19.15: sono scesi a 5 i chilometri di coda sulla A10, nel tratto di concessionideltirreno.it, sono segnalati 11 km di code tra Feglino e Savona, direzione capoluogo di provincia causa traffico intenso.

Un altro fine settimana all’insegna delle alte temperature ha fatto si che i tanti turisti, provenienti dalle città del Nord, abbiano trascorso qualche ora sulle nostre spiagge.

e, come spesso accade, la domenica pomeriggio porta con sé il rientro verso casa e le code sulle autostrade liguri. Al momento in cui stiamo scrivendo (ore 18.45) sulla A10, nel tratto di concessionideltirreno.it, sono segnalati 11 km di code tra Feglino e Savona, direzione capoluogo di provincia causa traffico intenso.

Sulla A26 (direzione Gravellona Toce), il sito di autostrade per l’Italia, segnala code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Diramazione D26 Predosa-Bettole per traffico intenso