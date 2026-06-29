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Viabilità

Traffico in tilt tra Savona e Albisola Superiore per un tir in panne sull’Aurelia

Code chilometriche in entrambi i sensi di marcia a causa del mezzo pesante fermo in carreggiata

camion fermo albissola
camion fermo albissola
camion fermo albissola camion fermo albissola

Albissola Marina. Coda chilometrica tra Savona e Albisola Superiore in entrambi i sensi di marcia per un tir in panne a Marina, lungo l’Aurelia, nei pressi del semaforo pedonale.

Il camion è fermo per un guasto e la circolazione dei mezzi, regolata dalla Polizia locale, è al momento a senso unico alternato.

In uno dei punti più nevralgici per la viabilità savonese, specie nel periodo estivo, la presenza del mezzo pesante sulla carreggiata rappresenta un ulteriore ostacolo al flusso dei veicoli.

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