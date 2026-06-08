TPL Linea, inaugurata la nuova biglietteria nella stazione ferroviaria di Savona

Savona. È stata inaugurata nella mattinata odierna la nuova biglietteria di TPL Linea, situata al primo piano della stazione ferroviaria di Savona, in Piazza Aldo Moro. La cerimonia si è aperta con gli interventi istituzionali del Sindaco di Savona Marco Russo, del Vicepresidente della Provincia di Savona Andrea Castellini, del Responsabile Customer Operation Nord Ovest di Trenitalia (gruppo FS) Enrico Melloni, del Direttore Generale di Agens Fabrizio Molina e dei vertici aziendali di TPL Linea rappresentati dal Presidente Vincenzo Franceri e dal Direttore Generale Giampaolo Rossi.

È seguito poi il tradizionale taglio del nastro compiuto dal dipendente Gabriele, alla presenza di tutte le autorità che hanno preso parte all’evento tra cui i Consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo, l’assessore del Comune di Savona Ilaria Becco e il Sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi.

“La nuova sede, che si propone come un luogo di approdo e accoglienza, una porta aperta per dare il benvenuto a Savona – spiegano da Tpl -, sostituisce la precedente biglietteria ubicata al piano terra dello stesso edificio, che invece diventerà uno spazio dedicato al personale viaggiante di TPL Linea con un’area ristoro e relax. La nuova biglietteria è stata progettata per offrire spazi più accoglienti, funzionali e confortevoli, sia per il personale di TPL Linea sia per la clientela. Gli ambienti sono stati organizzati per garantire una migliore fruibilità degli sportelli e delle aree di attesa, arricchite da comode sedute e da un allestimento coordinato con i colori istituzionali dell’azienda, il verde chiaro e il bordeaux”.

“Benvenuti a Savona concretizza un progetto di particolare valore dedicato all’integrazione del trasporto pubblico e all’arrivo in città e nella provincia di Savona. La stazione è accessibile da tante persone e rappresenta la possibilità di poter spostarsi o essere trasportati con autobus, treni e servizi taxi; per questo rappresenta una parte preziosa della mobilità nel territorio e deve sempre più tendere a essere un punto di incontro di un proprio percorso”, dichiara il Presidente Franceri.

“La struttura costituisce inoltre un fondamentale punto di interscambio tra il trasporto su gomma e quello ferroviario, inserendosi in un sistema di collegamenti che comprende anche i flussi legati al traffico crocieristico e i servizi di connessione con gli aeroporti”, aggiunge il Direttore Rossi.

Il Sindaco di Savona Marco Russo commenta: “Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti verso la centralità del mezzo pubblico nella mobilità cittadina, obiettivo a cui da tempo lavoriamo in stretta sinergia con TPL. La nuova biglietteria non costituisce soltanto un modo per dare il benvenuto a chi arriva in città, agevolando così l’uso del mezzo pubblico, ma è anche un affaccio verso l’intermodalità tra ferro e gomma che dovrà essere un tema da sviluppare ulteriormente. Inoltre è importante aver ricavato negli spazi dell’ex biglietteria uno spazio di ristoro e di relax dedicato ai dipendenti”.

Il Vicepresidente della Provincia di Savona Andrea Castellini dichiara: “L’inaugurazione della nuova biglietteria del capoluogo segna un ulteriore passo verso un sistema di mobilità più integrato, moderno e orientato all’accoglienza. TPL Linea si conferma un’azienda forte, sana e seria che sia da esempio alle altre strutture regionali: è stata la prima a introdurre la bigliettazione elettronica regionale sui mezzi e ad attivare la nuova infrastruttura tecnologica al servizio dell’utenza, a testimonianza di un percorso di innovazione coerente e concreto. Un plauso forte e sincero a tutti i lavori della società che ogni giorno dimostrano che è grazie anche e soprattutto a loro se Tpl sta ottenendo questi risultati”.

Il Direttore Generale di Agens Fabrizio Molina aggiunge: “L’iniziativa di TPL Linea, in collaborazione integrata con Trenitalia, si inserisce in un quadro indispensabile di azioni per rendere il viaggio e la mobilità un bene accessibile e universale”.

L’inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale accompagnato da un rinfresco, occasione di incontro e confronto tra i partecipanti.

Al termine della cerimonia la nuova biglietteria ha aperto ufficialmente le proprie porte al pubblico. A suggellare l’avvio dell’attività, il primo cliente è stato accolto con la consegna di un titolo di viaggio commemorativo realizzato come ricordo della giornata inaugurale. Si tratta di un simbolo di dinamicità: Susanna Bonfiglio, atleta savonese di basket internazionale, che ha giocato in nazionale, alle olimpiadi e nel campionato della Nba femminile americana.