TPL Linea, consegnato al Direttore Generale un riconoscimento nella cerimonia per il 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Savona. Nella giornata odierna, in occasione della cerimonia per il 212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, svoltasi in Piazza del Brandale a Savona, il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi ha ricevuto un importante riconoscimento.

Il premio è stato conferito in riconoscimento dell’impegno dedicato al progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, realizzato in collaborazione con l’Istituto Ipsia di Finale Ligure attraverso la produzione e la diffusione di un video girato a bordo dei nostri autobus.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della sinergia tra istituzioni, scuola e territorio nel promuovere i valori del rispetto, della consapevolezza e della prevenzione”.

Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per questo significativo attestato di stima e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.