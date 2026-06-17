Tpl Linea agli Stati Generali dei Trasporti e della Logistica a Roma

Savona. Domani Tpl Linea parteciperà agli Stati Generali dei Trasporti e della Logistica presso l’Auditorium della Tecnica di Roma. L’azienda di trasporto pubblico savonese è stata invitata e presenzierà con il presidente Vincenzo Franceri.

L’incontro è un’occasione per connettere le diverse realtà nazionali che lavorano ogni giorno nella logistica e nel trasporto tra cui RFI, Trenitalia, Autostrade per l’Italia, Amazon Italia Logistica, Milano Tangenziali, SDA, DHL, Edison.

Saranno presenti anche alcuni rappresentanti del Governo tra cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Uso, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme Raffaele Fitto.

Tra gli argomenti chiave che verranno affrontati nel corso dell’evento il rafforzamento della rete europea dei trasporti, l’intermodalità terra-mare-cielo per il trasporto di passeggeri e merci, la competitività industriale, la transizione energetica e digitale, la sicurezza.