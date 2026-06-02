Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: vince la Juventus, poche sorprese, Genoa e Samp non brillano

La 29^ edizione del Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, riservata alla categoria Under 14, si è conclusa con la finalissima tra la vincitrice di due anni fa, la Juventus, e quella della scorsa edizione, l’Hellas Verona. A spuntarla sono stati i bianconeri per 2 a 0.

Il podio è stato completato dai greci del Panathinaikos. Vittoria 1-0 sul Torino. Non hanno brillato Genoa e Sampdoria, che si sono incrociate in un derby valevole per la 7^ posizione. A spuntarla sono stati i grifoncini che si sono imposti 3 a 1.

In questa edizione meno internazionale rispetto al passato, solo tre infatti le compagini d’oltre confine, non c’è stato spazio per sorprese nella graduatoria. Nove squadre “pro” nelle prime dieci classificate. L’unica dilettante a inserirsi nella top ten è stata la formazione campana del Micri (categoria Promozione) che, nella finale 9^- 10^ posto, si è imposta 1-0 contro il Novara. Non ha brillato la formazione del Sollentuna (terza divisione svedese), che ha chiuso in 11^ posizione battendo di misura, 2 a 1, il Vado.

La classifica finale

1^ Juventus

2^ Hellas Verona

3^ Panathinaikos

4^ Torino

5^ Como

6^ Braga

7^ Genoa

8^ Sampdoria

9^ Micri

10^ Novara

11^ Sollentuna

12^ Vado

13^ Legino

14^ Baiardo

15^ Cairese

16^ Arenzano

17^ Virtus Sanremese

18^ Imperia

19^ Albissole

20^ Selezione provincia di Savona

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