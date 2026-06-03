Il campo ha detto Juventus, vittoriosa in finale contro l’Hellas Verona 2-0. Ma sono stati tanti i premi individuali assegnati al termine della 29^ edizione del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte categoria Under 14. QUI la classifica completa del torneo.

La classifica finale è stata divisa in due: con la top 10 occupata da nove squadre professionistiche ad eccezione del Micri. La premiazione ha tenuto conto del divario di mezzi tra i club mettendo in risalto anche e prestazioni dei ragazzi delle formazioni locali.

Qui la gallery delle finali Juventus 2 – 0 Hellas Verona e Torino 0 – 1 Panathinaikos.

La Top 11 delle squadre dilettanti

Amoruso (Virtus Sanremese), Carpi (Baiardo), Gravina (Micri), Arnello (Selezione Prov. Savona), Resca (Albissole), Krasniqi (Vado), Pulino (Arenzano), Fatnassi (Imperia), Bazzano (Cairese), Bruson (Selezione Prov. Savona), Cecchini (Legino).

Il premio “Angelo Santin” per il miglior allenatore delle squadre dilettanti è andato ad Antonio Costanzo del Micri.

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Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: la premiazione

Top 11 società professionistiche

Benzi (Torino), Canto (Braga), Ricci (Sampdoria), Cairati (Novara), Salvatore (Torino), Nikolaos (Panathinaikos), Folin (Juventus), Oliveira (Hellas Verona), Magalhaes Silva (Braga), Criscito (Genoa), Shaban (Sollentuna)

Il premio “Franco Bagnasco” al miglior allenatore delle squadre professionistiche è stato assegnato a Simone Loria della Juventus.

Premi individuali

Anche in questo caso, un premio a un giocatore delle società dilettanti e uno delle squadre professionistiche.

Miglior portiere: Tommaso Franco (Vado) – Martino Rossini (Hellas Verona)

Miglior difensore: Luca Bo (Cairese) – Antonios Zygoros (Panthinaikos)

Miglior centrocampista: Fabio Valle (Legino) – Gianni Brayan Aramini (Juventus)

Miglior attaccante: Tobias Pinna (Angelo Baiardo) – Cristian Gaveilita (Hellas Verona)

Miglior giocatore dilettante: Lorenzo Pierro (Micri)

Miglior giocatore professionista: Edoardo Mazza (Juventus)