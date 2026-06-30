Torna la “Cena in Bianco per la Bianca”: il 9 luglio una serata di solidarietà e convivialità nel cuore di Albenga

Albenga. Giovedì 9 luglio, alle ore 20.30, Piazza Petrarca (di fronte alla Croce Bianca di Albenga) ospiterà la tradizionale “Cena in Bianco per la Bianca”, iniziativa organizzata dall’Associazione Vecchia Albenga APS, in collaborazione con il Comune di Albenga, con l’obiettivo di sostenere la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga.

L’evento unirà il piacere della convivialità a un importante gesto di solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti destinato a supportare le attività della Croce Bianca.

I partecipanti potranno gustare un ricco menù della tradizione ligure, composto da antipasti, primo, secondo con contorno, dolce, acqua e vino, in un’atmosfera suggestiva caratterizzata dal tradizionale dress code total white, simbolo della manifestazione.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, che vestiranno eccezionalmente i panni dei camerieri, servendo ai tavoli gli ospiti e testimoniando concretamente la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla Croce Bianca e al mondo del volontariato.

L’offerta minima per partecipare è di 40 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino ai 12 anni.

Le prenotazioni sono aperte fino all’8 luglio, salvo esaurimento dei posti disponibili, presso: Croce Bianca – Piazza Petrarca 17; Bianco Sport – Viale Martiri della Libertà 34; Giochi di Vele Camiceria – Via Dalmazia 151; Libreria “Quarta di Copertina” – Via Enrico D’Aste 4; Sede dell’Associazione Vecchia Albenga – Via Roma 56 (aperta il martedì, giovedì e domenica dalle 10 alle 12).

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a una serata che coniuga solidarietà, tradizione e spirito di comunità, contribuendo concretamente al sostegno di un servizio fondamentale per il territorio.