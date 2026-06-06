Tolleranza zero a Celle: no ai mozziconi per strada e nei tombini e a chi circola a torso nudo dove non consentito

Celle Ligure. Rispetto dell’ambiente, degli animali, del paese e di noi stessi.

“Tolleranza zero nei confronti di chi getta mozziconi di sigaretta a terra o nei tombini, che equivale a gettarli in mare, di chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali e di chi circola a torso nudo nelle aree in cui ciò non è consentito“.

Poche regole, ma molto chiare. Che devono essere rispettate. Così, il sindaco Marco Beltrame, torna ancora a rimarcare il rispetto dei regolamenti, in vista soprattutto dell’inizio della stagione estiva. Convivenza civile, rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni.

“Ritengo sia necessario ricordare alcune semplici regole. Anche quest’anno il Comune avvierà questa campagna. Per agevolare l’adozione di comportamenti corretti, l’amministrazione ha ulteriormente ampliato la dotazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti“.

Ecco i numeri: “Sedici bidoni per la raccolta differenziata corredati di posacenere, 4 colonnine per la raccolta dei mozziconi, 56 cestini per piccoli rifiuti, 48 contenitori dedicati alle deiezioni canine. Inoltre, – prosegue il sindaco – presso lo IAT e i distributori automatici saranno sempre disponibili posacenere portatili usa e getta“.

E in più: “La Polizia Locale effettuerà controlli mirati, anche in abiti civili, al fine di contrastare tali comportamenti scorretti e applicare le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente”.

Celle farà rispettare le regole e sarà ancora una volta dalla parte dell’ambiente: “Oltre all’importanza che queste iniziative rivestono per il decoro urbano, esse svolgono un ruolo fondamentale anche nella tutela dell’ambiente, in linea con i principi e le buone pratiche Plastic Free che il nostro Comune ha ormai da tempo adottato”.

L’appello di Beltrame. “Chiedo a tutti un piccolo sforzo e un gesto di responsabilità per rendere il nostro Comune un luogo ancora più pulito, accogliente e rispettoso dell’ambiente”.