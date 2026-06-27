  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Omaggio

“The Garass” omaggia Battiato: “Centro di gravità permanente”, nuovo singolo che unisce tradizione e futuro

Tra elettronica, groove contemporaneo e ricerca sonora, il pianista e polistrumentista ligure presenta un progetto che dialoga con l'eredità di Franco Battiato guardando alla musica di domani.

The garass, Alberto Garassino

Savona. Con una nuova versione di “Centro di gravità permanente” (ParoleSuoni/Radio Rossa Records), il pianista e cantante Alberto Garassino, in arte The Garass, rende omaggio a Franco Battiato, figura fondamentale nel suo percorso umano e musicale.

Non si tratta di una semplice reinterpretazione, ma di un vero e proprio dialogo artistico tra l’eredità del Maestro siciliano e le sonorità della scena contemporanea internazionale. “Battiato mi ha insegnato che la musica può essere pop e sperimentale nello stesso istante. È la libertà di non avere confini.”

L’arrangiamento del nuovo singolo (prodotto da Gianfranco Cuffaro, consulenza artistica Marco Mori) incarna pienamente questa visione, costruendo un ponte tra memoria e innovazione attraverso una sperimentazione elettronica, con un utilizzo ricercato di sintetizzatori, texture digitali e arpeggiatori che ampliano il paesaggio sonoro del brano; nuove influenze internazionali,  un’estetica musicale che dialoga con l’energia creativa di Louis Cole e il groove elegante di Cory Wong, mantenendo una forte identità personale; nostalgia contemporanea, una produzione che guarda al passato con rispetto, ma vibra attraverso il linguaggio del funk, dell’elettronica e del pop moderno.

BIOGRAFIA

Alberto Garassino, in arte The Garass, è un pianista, cantante e polistrumentista attivo nel cuore della scena musicale ligure. Artista eclettico e raffinato, sviluppa un linguaggio musicale personale che si muove tra il cantautorato d’autore, il jazz-pop contemporaneo e la sperimentazione sonora.

La sua cifra stilistica nasce dall’incontro tra la solidità del pianoforte e una continua ricerca timbrica, capace di fondere tradizione e innovazione. Grazie alla sua versatilità artistica e alla sua sensibilità interpretativa, The Garass è oggi uno dei musicisti più apprezzati e richiesti del territorio.

Parallelamente al percorso solista, Alberto Garassino è un musicista di riferimento per numerosi artisti che accompagna stabilmente dal vivo, mettendo al servizio dei progetti la propria competenza tecnica e una spiccata sensibilità interpretativa. Le sue collaborazioni attraversano generi e contesti differenti, dal jazz al pop internazionale, confermando una versatilità che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza. Durante l’estate, The Garass porterà la sua musica nelle piazze e nei festival della Liguria con una serie di appuntamenti dal vivo che promettono di trasformare ogni concerto in un’esperienza coinvolgente, dove tecnica, emozione e ritmo si fondono in un unico racconto sonoro. Per aggiornamenti sulle date del tour e sull’uscita del nuovo singolo, è possibile seguire AG Music sui canali ufficiali.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.