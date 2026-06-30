Termovalorizzatore, PD all’attacco: “Bucci smetta di fare il bulletto”

Liguria. “Il presidente Bucci farebbe bene a smettere di fare il bulletto e di minacciare Comuni e altre istituzioni. Piuttosto si occupi di tutto ciò che in questi anni ha programmato e non ha fatto. Il Piano regionale dei rifiuti prevede un biodigestore e un Tmb in ogni provincia: dove sono?”.

Lo dichiarano Davide Natale, segretario PD Liguria e Armando Sanna, capogruppo PD in Regione Liguria, in replica al governatore ligure sul termovalorizzatore e l’ipotesi di un nuovo impianto in Liguria.

“Se Bucci si prendesse il tempo di leggere e rispettare il Piano che la sua stessa amministrazione ha approvato, si accorgerebbe che, a fronte delle circa 260 mila tonnellate di rifiuti urbani trattati con trattamento meccanico-biologico previsti dal piano, il quantitativo di rifiuto residuo destinabile a un eventuale termovalorizzatore sarebbe meno di un terzo. Una quantità assolutamente insufficiente per alimentare un termovalorizzatore. Per questo continuiamo a sostenere che la strada più seria sia quella di un confronto con le Regioni confinanti per individuare soluzioni condivise e realmente sostenibili”.

“Una programmazione di area vasta produrrebbe benefici concreti: ridurrebbe i costi per le aziende del servizio, alleggerirebbe la Tari pagata dai cittadini e renderebbe più competitivi i bilanci delle imprese liguri che operano nel settore. Basta affrontare questioni così delicate con slogan e battute”.

“La gestione del ciclo dei rifiuti richiede serietà, trasparenza e programmazione, non l’ennesima prova di forza. La proroga del bando l’ennesimo segnale di debolezza di questa destra e di Bucci” concludono i due esponenti Dem.