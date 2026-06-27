Termovalorizzatore, Avs contraria al progetto: La “Valbormida ha già pagato un prezzo pesante”

Savona. Alleanza Verdi e Sinistra di Savona ribadisce la propria ferma contrarietà alla realizzazione di un inceneritore: “La nostra posizione rimane da sempre ancorata ai principi dell’economia circolare, della riduzione dei rifiuti e del recupero di materia – dicono da Avs Savona – In piena sintonia con il coordinamento AVS ligure e genovese, riteniamo fondamentale lavorare nell’ottica di riduzione del rifiuto, attuare i necessari investimenti nell’economia circolare e nell’aumento della raccolta differenziata, senza legare il destino della Regione alla costruzione di un inceneritore”.

“L’obiettivo irrinunciabile rimane quello di raggiungere e superare la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla legge, investendo negli impianti intermedi come il TMB e il biodigestore, previsti dal Piano regionale dei rifiuti e mai realizzati. Ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato è una priorità per il nostro territorio. L’incenerimento non è una scelta indispensabile; al contrario, rappresenta una soluzione costosa, inquinante e climalterante che non chiude il ciclo dei rifiuti. Tra il 20 e il 30% dei materiali bruciati si trasforma infatti in ceneri che devono comunque essere conferite in discarica. Gli abitanti della nostra provincia conoscono fin troppo bene questo problema: dal 2022, oltre 27.000 metri cubi di ceneri provenienti dall’impianto del Gerbido di Torino risultano stoccati in un capannone a Bragno, in Val Bormida. Un nuovo inceneritore rischia solo di trasformarsi in un’ipoteca sulle tasche dei contribuenti. Con la probabile inclusione futura degli impianti nel sistema europeo ETS per la compensazione delle emissioni di CO2, i costi di gestione sono destinati inevitabilmente a ricadere su cittadini e imprese”.

“Prima di discutere di nuovi forni, occorre concentrare l’attenzione sui ritardi del Piano regionale e completare le infrastrutture indispensabili per una moderna gestione dei rifiuti. E non far pagare alla Val Bormida, un territorio che ha già pagato un prezzo pesante”.

Per discutere di queste alternative e unire le forze a tutela della salute e dell’ambiente, AVS Savona invita tutta la cittadinanza all’incontro pubblico: “La Valbormida chiama, la Riviera risponde: no inceneritore”. L’appuntamento è per giovedì 2 luglio alle 21, presso la Sms Fornaci – Giardino Serenella (in corso Vittorio Veneto 73r, Savona). La serata sarà introdotta da Jan Casella (Consigliere Regionale AVS) e moderata da Gabriele Lugaro (AVS). Dopo i saluti iniziali dei responsabili di AVS Savona Laura Bertolino e Luigi Lanza, il dibattito si aprirà con gli interventi dell’assessora di Savona Gabriella Branca, del sindaco di Altare Roberto Briano, del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, dell’assessore di Quiliano Walter Sparso e dell’esperto di gestione dei rifiuti di Legambiente Massimo Maugeri.