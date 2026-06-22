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Tempo libero, dalla Regione via libera al finanziamento di 27 eventi in Liguria: sette nel savonese

L'assessore Lombardi: "Le attività ricreative, se orientate alla sostenibilità, agiscono come il motore principale per riscoprire, proteggere e promuovere le risorse storiche, naturali e culturali delle comunità locali"

Meeting 500 Garlenda

Liguria. Regione Liguria ha approvato il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l’anno 2026 per le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali, nell’ambito della Legge regionale 22/2001.

“Si tratta di un importo complessivo di 75 mila euro per 27 eventi diffusi in tutta la regione – afferma l’assessore regionale al Tempo libero Luca Lombardi – Le attività ricreative, se orientate alla sostenibilità, agiscono come il motore principale per riscoprire, proteggere e promuovere le risorse storiche, naturali e culturali delle comunità locali. Favoriamo l’impiego del tempo libero in attività come il turismo lento, il trekking o l’enogastronomia che trasformano la fruizione di un luogo in una concreta risorsa di sviluppo economico. Oltre a queste manifestazioni ricordo anche che Regione Liguria finanzia i 102 eventi autentici liguri organizzati dalle Pro Loco e i 77 organizzati dai comuni”.

Nel savonese gli eventi sono: Meeting Internazionale Fiat 500 (Garlenda), Gospel e dintorni 2026 (Varazze e Genova), Concorso Albisola città d’arte e ceramica, I ratti della fornace 2026 (Toirano), Milisaona – Excalibur (Noli), Musica nei musei e non solo (Savona), Anhelitus, il respiro dell’umano (Savona e Genova).

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