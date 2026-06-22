Tamponamento a catena sulla A26, sette feriti, uno è grave. Traffico in tilt

Aggiornamento ore 19.30 – Sul tratto dell’A26 interessato dall’incidente rimane un chilometro di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova. Tempo di Percorrenza: 29′ (+20′). Code di quattro chilometri in direzione Nord per un veicolo in avaria. Tempo di Percorrenza: 41′ (+21′). Per chi si sposta verso Genova l’uscita consigliata è quella di Masone, quella di Ovada invece è quella per chi viaggia verso Gravellona.

Aggiornamento ore 18.00 – Poco dopo le 17 un altro incidente si è verificato sulla tratta della A26 nel raccordo con la A10, generando code di diversi chilometri tra Arenzano e lo svincolo, in direzione di Genova: secondo le prime informazioni si tratta di un incidente autonomo con una persone ferita non gravemente.

Aggiornamento ore 17.00: La tratta autostradale tra Ovada e Masone in direzione di Genova risulta completamente bloccata. I chilometri di code sono in aumento, è consigliato uscire a Ovada. I feriti soccorsi sono saliti a sette, di cui uno grave, trasportato al pronto soccorso del San Martino con l’elisoccorso dei vigili del fuoco.

Liguria. Poco dopo le 15 di questo pomeriggio si è verificato un grave incidente sulla A26, tra Ovada e Masone, in direzione di Genova. Si tratterebbe di un tamponamento a catena che ha visto coinvolti più veicoli, originato da uno primo scontro avvenuto nei pressi di una galleria della tratta.

Stando a quanto riferito, i soccorsi sono stati mobilitati per tre feriti in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno fatto intervenire l’elicottero Drago per evacuare celermente i feriti.

Nel frattempo il traffico è in tilt verso il capoluogo ligure con code di almeno cinque chilometri tra Ovada e Masone. Autostrade per l’Italia consiglia, per chi viaggia in direzione sud, di uscire a Ovada e rientrare a Voltri.