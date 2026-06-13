T-shirt, pantaloni, borse e accessori: ingente sequestro di merce contraffatta da parte della Polizia Locale di Finale

Finale Ligure. Ingente sequestro di capi di abbigliamento e accessori da parte della Polizia Locale di Finale Ligure.
Su segnalazione dell’agente di quartiere del rione Marina, il nucleo di pronto intervento della Polizia Locale ha individuato una persona che, con fare circospetto, avvicinava i bagnanti presentando un esteso campionario di capi.
Come da prassi del comando finalese gli agenti, prima di intervenire, hanno atteso che il venditore si trovasse in un luogo poco frequentato, così da evitare potenziali rischi per le persone in transito in caso di fuga.
Alla vista delle divise l’uomo ha accennato un primo tentativo di allontanarsi, per poi desistere abbandonando a terra gli oggetti posti in vendita, facendo quindi perdere le proprie tracce.
Fra gli oggetti recuperati e posti sotto sequestro, t-shirt, pantaloni, borse e altri accessori, tutti riportanti i marchi di note griffe dell’alta moda.