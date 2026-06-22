Supporto e pet therapy al Gaslini, ecco i risultati dei progetti Maternage e Gimme Five

Liguria. L’assistenza a un minore ricoverato non si esaurisce nell’intervento sanitario, ma comprende anche presenza, relazione e sostegno emotivo. Su questo principio si fonda la collaborazione tra la Fondazione Il Porto dei piccoli e l’Istituto Giannina Gaslini, resa possibile anche dal contributo fondamentale di Gaslininsieme.

Il progetto “Maternage – Blue Wave”, attivo dal 2022, garantisce supporto continuativo ai bambini più fragili durante il ricovero ospedaliero. “Gimme Five! – Qua la zampa”, attraverso gli Interventi Assistiti con gli Animali, dal 2016 accompagna i piccoli pazienti nei momenti più delicati della degenza. Le due iniziative contribuiscono a rafforzare fiducia, sicurezza e stabilità emotiva lungo il percorso di cura.

La collaborazione tra l’Istituto pediatrico, eccellenza europea, e la Fondazione genovese attiva dal 2005, trova conferma nei risultati raggiunti:

• Progetto Maternage – Blue Wave: attivo in 23 unità operative, ha coinvolto dal 2022 un totale di 246 bambini, garantendo 5.650 ore di assistenza diretta a minori ricoverati in condizioni di fragilità familiare. Il servizio viene attivato ogni volta che un bambino necessita di una presenza stabile durante il ricovero.

• Progetto Gimme Five! – Qua la zampa: presente in 18 unità operative, con 18 ore settimanali di attività, ha coinvolto dal 2023 un totale di 10.495 bambini. Nel solo 2026, ad oggi, sono 1.965 i piccoli pazienti raggiunti attraverso incontri con cani certificati e coadiutori esperti. L’équipe opera in integrazione con il personale sanitario del Gaslini anche in ambiti riabilitativi e specialistici, tra cui prelievi assistiti con il cane, accompagnamento nel percorso preoperatorio e attività in terapia intensiva. Il progetto è oggetto di ricerca scientifica in corso in ambito odontoiatrico e nel prelievo assistito e garantisce continuità per 12 mesi l’anno con due giorni di attività settimanale. Nel 2026 sono stati inoltre realizzati 140 prelievi assistiti con il cane e visitati 100 bambini di oncoematologia. Un intervento pensato per ridurre ansia e smarrimento durante la degenza e favorire la relazione.

“Quando parliamo di sanità in ambito pediatrico non possiamo limitarci all’eccellenza clinica, che al Gaslini rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Dobbiamo parlare anche di accoglienza, vicinanza e sostegno ai bambini e alle loro famiglie nei momenti più difficili. Progetti come ‘Maternage’ e ‘Gimme Five!’ dimostrano che la qualità delle cure passa anche attraverso l’attenzione alla dimensione emotiva e relazionale del percorso ospedaliero. I numeri di questi progetti testimoniano il valore concreto di un modello che affianca alla cura medica l’umanizzazione dell’assistenza. È un investimento sul benessere dei bambini, sulla serenità delle famiglie e sulla qualità complessiva del nostro sistema sanitario”.

“Con Maternage ci occupiamo dei bambini che, durante il ricovero, non hanno un riferimento familiare continuativo,” dichiara Gloria Camurati Leonardi. “Garantiamo una presenza stabile e qualificata grazie a un’équipe multidisciplinare. Con gli Interventi Assistiti con gli Animali sosteniamo invece i piccoli pazienti nei momenti di maggiore tensione, facilitando anche il percorso terapeutico e riabilitativo.”

“L’eccellenza del Gaslini risiede nella capacità di considerare il bambino nella sua globalità,” afferma Raffaele Spiazzi. “Grazie alla collaborazione con Il Porto dei piccoli e al supporto di Gaslininsieme, l’ospedale si conferma un luogo in cui cura sanitaria e dimensione umana procedono insieme.”

“Gaslininsieme ETS è una Fondazione di Partecipazione costituita dall’Istituto Giannina Gaslini e dalla Fondazione Gerolamo Gaslini con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’ospedale e destinarli a progetti dedicati all’assistenza, all’accoglienza, alla ricerca, all’umanizzazione e al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’ospedale. Siamo grati di poter contribuire, con il nostro sostegno, ai progetti del Porto dei Piccoli per l’Istituto Giannina Gaslini per permettere ai piccoli pazienti del Gaslini di poter beneficiare di queste preziose iniziative che migliorano il loro ricovero. È per noi motivo di orgoglio sapere di poter far rete con associazioni e realtà differenti a sostegno del Gaslini” – dichiara Anna Zanuttini, segretario generale della Fondazione Gaslininsieme ETS.