Superstrada Savona-Vado, slitta di pochi giorni la riapertura completa dei viadotti

Provincia. Dalla scorsa settimana è stata riaperta al traffico l’intera carreggiata in direzione Savona, nel tratto proveniente da Vado Ligure. Proseguono invece senza interruzioni le lavorazioni sulla carreggiata opposta, in direzione Vado.

Gli interventi stanno avanzando con ritmo sostenuto e senza soluzione di continuità, anche nel fine settimana, sotto il costante monitoraggio della Provincia, al fine di garantire la piena operatività delle squadre aggiuntive impegnate. Per far fronte a situazioni analoghe già riscontrate in precedenti fasi operative sul viadotto Ferraris, che avevano comportato un rallentamento, negli ultimi giorni si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni manuali di scarifica e demolizione sulla soletta del viadotto Quiliano.

Le attività, finalizzate a evitare possibili criticità strutturali e conseguenti sospensioni del cantiere, sono volte alla regolarizzazione del piano dell’impalcato. Gli interventi risultano propedeutici all’impermeabilizzazione — attualmente in gran parte completata — e al successivo rifacimento dei giunti e hanno comportato un lieve prolungamento dei tempi rispetto alle previsioni iniziali. Di conseguenza, le operazioni di pavimentazione dell’intero tratto subiranno un inevitabile slittamento.

Pertanto, quindi, la riapertura del viadotto Ferraris è prevista auspicabilmente entro giovedì 4, mentre entro lunedì 8 è programmata la riapertura del viadotto Torrente Quiliano, con conseguente rimozione della segnaletica provvisoria sulla viabilità comunale.