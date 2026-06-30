Sup Team Savona: tris d’argento per Sara Oddera in Coppa del Mondo a Torquay

Torbay. Sara Oddera chiude la prima parte della sua stagione agonistica di Sup con una prestazione memorabile alla ICF World Cup di Torquay, nel Regno Unito, manifestazione svoltasi dal 26 al 28 giugno sulla Manica.

L’atleta Master 50 torna dalla trasferta inglese con ben tre medaglie d’argento al collo, conquistate nella Sprint, nella Technical Race e nella Long Distance.

​Questo risultato acquista un peso ancora maggiore se si considera l’handicap tecnico: Sara, essendo atleta nazionale SIC MAUI, ha gareggiato utilizzando una tavola RST larga 23 pollici (anziché la sua solita 21 per problemi di trasporto), una misura che l’ha penalizzata sensibilmente in termini di scorrevolezza rispetto alle dirette concorrenti, costringendola a un extra-lavoro atletico per mantenere il ritmo delle migliori. Nonostante lo svantaggio, la sua tenacia e la solidità della sua preparazione le hanno permesso di superare l’ostacolo e salire sul podio in tutte le prove disputate.

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Obiettivo Sabaudia. Questi tre argenti rappresentano un’iniezione di fiducia fondamentale. Sara archivia questa prima fase dell’anno con la consapevolezza della propria forza, pronta ora a ricaricare le energie durante la pausa estiva per riprendere il cammino agonistico a settembre.

L’obiettivo è chiaro: arrivare al top della condizione per i Campionati del Mondo che si terranno a ottobre per la prima volta in Italia, precisamente a Sabaudia, dove l’atleta è pronta a dare battaglia per confermarsi ai vertici del panorama internazionale.

Alcune immagini della manifestazione sportiva