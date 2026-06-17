“Summer experience”, Varazze si accende con il calendario dell’estate

Varazze. Dal cielo al mare, l’estate varazzina si prepara a regalare emozioni indimenticabili in un intreccio di rassegne, eventi di altissimo livello ed esperienze sul territorio. Il cuore della stagione sarà pulsante di grande musica, con la serata 105 In The City, che avrà come ospite speciale Clara insieme a molti altri artisti e DJ di Radio 105 nella Notte Blu del 7 agosto, e l’omaggio a Pino Daniele firmato dal trombettista Fabrizio Bosso e dal pianista Julian Oliver Mazzariello il 24 luglio. Il viaggio tra le note proseguirà fino a domenica 9 agosto, quando le sonorità folk e gli arrangiamenti originali di “Napo canta De André” renderanno tributo al cantautore genovese.

A suggellare questo percorso d’arte e spettacolo, nella serata di sabato 15 agosto, il cielo di Varazze diverrà un palcoscenico a cielo aperto grazie allo spettacolo piromusicale, offerto dal Comune in collaborazione con gli stabilimenti balneari, in cui i fuochi d’artificio danzeranno a ritmo di musica per celebrare la magia dell’estate. Il filo conduttore sarà il colore blu, per celebrare il profondo legame della città con il mare e il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che sarà celebrata nella serata di sabato 8 agosto, con “Le grand bleu”, un omaggio musicale a cura dell’Eliana Zunino Quartet.

Il calendario “Summer experience” (QUI tutti gli eventi) è stato presentato questa mattina alla Marina di Varazze dal sindaco Luigi Pierfederici, dall’assessore al Turismo Marilena Ratto e dall’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, insieme al direttore della Marina di Varazze Francesco Ansalone e alla direttrice del Parco Beigua Maria Cristina Caprioglio.

“La Summer experience Varazze 2026 è il frutto di una grande collaborazione con le diverse realtà del territorio, tra cui il Parco del Beigua e la Marina di Varazze” ha dichiarato il sindaco Luigi Pierfederici “Già nel mese di maggio Varazze ha dato il meglio di sé, ma continuiamo ad investire anche sui prossimi mesi per migliorare ancora la qualità dell’offerta turistica, proponendo tantissimi eventi, manifestazioni ed esperienze. Oltre ai consueti appuntamenti di intrattenimento e i grandi concerti, ci siamo impegnati molto per portare in città sempre più momenti dedicati alla cultura. Non potranno mancare l’outdoor e gli sport, con le innumerevoli esperienze sul territorio, dallo snorkeling alle escursioni alla mountain bike.”

La rassegna “Varazze Città delle Donne” apre la stagione con concerti e spettacoli dedicati al ruolo delle donne, alle pari opportunità e all’emancipazione femminile. Sabato 20 giugno la Biblioteca Civica ospiterà il recital “Madri della Repubblica” proposto dalla Compagnia dei Gelosi, con musiche dal vivo degli Acrustica, un omaggio alle donne che hanno affrontato l’orrore dei lager e le battaglie della Resistenza. Venerdì 26 giugno sarà la volta di “Senza rossetto al seggio” un itinerario musicale nel centro storico, per celebrare l’80° anniversario del voto alle donne. Sabato 27 giugno, invece, la banda musicale “Cardinal Cagliero” proporrà un concerto dal titolo “La musica è femmina” in Piazza Bovani.

Alla fine di agosto torna per la seconda edizione il Varazze Cult Fest, lanciando un format totalmente innovativo, dal titolo “Sinestesìe. Varazze in tutti i sensi”: una rassegna di eventi dedicati alla cultura, che ha l’intento di promuovere Varazze come una città “cult”, di tendenza, custode e anticipatrice di un nuovo modo di comunicare e fare cultura.

Le serate di venerdì 28 agosto, venerdì 4 e sabato 5 settembre al Giardino delle Boschine e quella di sabato 29 agosto alla Marina di Varazze avranno come temi: “Tuffarsi in un mare di luce”, “Riscoprire il profumo della meraviglia”, “Danzare la preistoria” e “Navigare sulle onde del jazz”.

Ogni spettacolo diventa letteralmente una sinestesia e offre un complesso di suggestioni sensoriali, con una nuova formula in cui in ogni serata si alternano sul palcoscenico diversi ospiti, tra cui archeologi, scienziati, sportivi: dal velista Alberto Riva, al collezionista del web Giano del Bufalo, dal conduttore televisivo Federico Quaranta, alla Jazz Band di Riccardo Zegna. Ogni tema verrà interpretato attraverso video e immagini, conversazioni, musica, sperimentazioni olfattive e gustative e anche momenti di espressione corporea che coinvolgeranno in prima persona il pubblico. La rassegna è sostenuta dalla Fondazione “A. De Mari”.

La Marina di Varazze si conferma per l’estate 2026 una vibrante “terrazza sul mare”, offrendo un palinsesto di eventi trasversale, pensato per accogliere tanto i turisti quanto i residenti. Il porto, concepito come spazio aperto e vivace, propone un ricco programma suddiviso in quattro aree tematiche: il cinema all’aperto dedicato alle famiglie, i concerti dal vivo che animano le serate del sabato fino a notte fonda, la musica diffusa lungo la passeggiata e i mercatini artigianali che colorano il primo fine settimana di ogni mese. Al centro della stagione ci sarà la serata del 29 agosto, parte del Cult Fest Sinestesìe, un appuntamento che mira a fondere la memoria storica dei Cantieri Baglietto con slanci verso il futuro, celebrando la natura e le sonorità marine.

La storica rassegna “Varazze è lirica”, promossa dal Coro Polifonico “Beato Jacopo da Varagine”, dal 9 luglio al 5 settembre porterà la grande musica nei luoghi più suggestivi e simbolici della città. Una rassegna raffinata di concerti, spettacoli e premi con artisti di fama internazionale, che intreccia patrimonio culturale, musica colta e partecipazione pubblica e che culminerà con il conferimento del premio “Città di Varazze” il 12 agosto in Piazza Sant’Ambrogio.

La rievocazione storica Aleramia, giunta quest’anno alla quarta edizione, partirà dal Colle di San Donato sabato 4 luglio, per poi animare sabato 11 luglio il centro storico con cortei in costume, esibizioni di falconieri, duelli d’arme, musica medievale e degustazioni di piatti e bevande tipiche dell’epoca medievale.

Nelle giornate del 10 e 12 luglio ritorna la manifestazione Vetrina di Danza, organizzata da Studiodanza Varazze SSD ARL, con la direzione artistica di Giovanna Badano.

Torna anche l’attesissimo appuntamento settimanale con il ballo liscio, che ogni martedì a partire dal 30 giugno alle 21:00 farà ballare Piazza Bovani per la rassegna “Solaro in Ballo”.

L’estate varazzina vivrà come di consueto anche grazie all’impegno delle frazioni, delle associazioni e delle diverse realtà del territorio che, anche quest’anno, organizzeranno sagre, manifestazioni, spettacoli e appuntamenti tradizionali.

Il Giardino delle Boschine diventerà un vero e proprio teatro con il ricco cartellone della rassegna “Teatro in Giardino”, mentre l’Associazione “U Campanin Russu” proporrà una serie di serate culturali al Chiostro dei Domenicani. Talk letterari, comicità, escursioni e proiezioni di filmati storici si fonderanno per gli appuntamenti di “Milanesi a Varazze”, previsti dal 16 al 18 luglio. La Fondazione Bozzano-Giorgis organizzerà inoltre laboratori artistici per bambini e conferenze dal titolo “I colori di Bozzano”, dal 27 al 29 luglio.

L’altra anima della “Summer experience” sono proprio le esperienze, da vivere in tutta la città, oltre 40 proposte che accompagneranno residenti e turisti per tutta l’estate, grazie al coinvolgimento di operatori locali, guide ambientali, associazioni sportive e realtà culturali del territorio, con una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Il programma comprende sia esperienze gratuite a calendario sia attività su prenotazione curate direttamente dagli operatori del territorio, pensate per offrire ai visitatori occasioni di scoperta personalizzata.

Tra le iniziative si possono trovare le passeggiate nella storia di Varazze, tutti i mercoledì alle 18, le serate di osservazione del cielo con gli astrofili, le escursioni in barca alla scoperta del santuario dei cetacei, le pedalate sul Lungomare Europa e le camminate e le arrampicate con il CAI. L’esposizione archeologica permanente “Mario Fenoglio” di Alpicella, oltre alle visite, propone laboratori per bambini sull’arte preistorica e sulla produzione di oggetti del periodo Paleolitico e Neolitico. Proprio il museo è la “porta” del Beigua, il geoparco riconosciuto dall’Unesco, nel quale si trova tutto il Comune di Varazze. Qui non mancheranno le attività dedicate agli appassionati di sport e avventura: dallo snorkeling ai trekking, dal birdwatching alla mountain bike.

Nel mese di ottobre tornerà anche il Varazze Adventure Fest che animerà la città nelle giornate di sabato 3 e domenica 4, offrendo appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’outdoor e dell’avventura.

Il punto di riferimento per prenotare le esperienze è l’Ufficio Informazioni Turistiche di Varazze, al piano terra di Palazzo Beato Jacopo, dove si potranno trovare Travel Assistant disponibili ad aiutare i turisti ad organizzare il soggiorno e offrire un’esperienza personalizzata. Il portale turistico di Varazze con tutte le informazioni è raggiungibile all’indirizzo www.varazze.it.