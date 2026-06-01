Successo per “Tuffati a Donare 2026” a Loano: raccolte 11 sacche di sangue

Loano. E’ più che positivo il bilancio dell’edizione 2026 di “Tuffati a donare”, la giornata di promozione e informazione sulla donazione di sangue organizzata dell’Avis Comunale di Loano in collaborazione con l’Associazione Balneari Loanesi.

Per tutta la mattinata di sabato 30 maggio presso l’autoemoteca posizionata in Orto Maccagli, sul lungomare, è stato possibile effettuare una donazione di sangue in totale sicurezza. I primi a farlo, come sempre, sono stati i bagnini loanesi.

Durante la mattinata sono state raccolte in tutto 11 sacche di sangue. Lo staff della sezione Avis di Loano ha anche effettuato 4 riammissioni e 6 controlli per altrettante idoneità di nuovi donatori. Purtroppo alcune persone che si sono presentate presso lo stand non hanno potuto iscriversi o effettuare la donazione per motivi sanitari, di età o altra natura, ma ciò testimonia l’interesse per l’iniziativa.

Quella di Loano è stata la prima di quattro “uscite” dell’autoemoteca sul territorio: le prossime tappe saranno Borghetto, Boissano e Toirano.