Successo per l’edizione 2026 di Aperiscrolla: raccolti 3 mila euro a favore della Fondazione Gaslininsieme

Borghetto Santo Spirito/Loano. Ha ottenuto un grande successo e raggiunto il suo scopo sociale l’edizione 2026 di Aperiscrolla, il raduno aperto di Ape e Vespa Piaggio svoltosi ieri, domenica 31 maggio, tra Loano e Borghetto.

La manifestazione, organizzata dall’Azienda Agricola Aperiscrolla e da Vecchia Loano con il patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito in collaborazione con Ape Club d’Italia e Vespa Club Pietra Ligure, ha preso il via alle 9 in piazza Pelagos a Borghetto. Dopo la punzonatura dei mezzi partecipanti e la sosta alla Festa Pugliese presso il molo Marinai d’Italia, i mezzi si sono diretti verso Marina di Loano per l’aperitivo presso Shardana Wine Bar (offerto dallo stesso locale).

Dopo la sfilata sul lungomare di Loano, i mezzi si sono radunati in piazza Italia per la benedizione da parte del parroco don Edmondo Bianco. In tarda mattinata spostamento in via Costino di Monte Carmelo (civico zero) per il pranzo. La giornata è stata allietata dalla musica live dei Running Shadows.

Come sempre, il ricavato dell’evento è stato destinato alla Fondazione Gaslininsieme. Quest’anno è sono stati raccolti ben 3 mila euro. Un risultato che, ovviamente, non può che soddisfare gli organizzatori: “Grazie, mille volte grazie! – dicono – Grazie ai numerosi partecipanti di Ape e Vespe Piaggio. Ogni anno sempre più numerosi. Grazie per i tanti sorrisi che abbiamo incontrato sul nostro percorso. Che gioia! Grazie alle autorità comunali, i sindaci Giancarlo Canepa di Borghetto e Luca Lettieri e tutti gli assessori presenti. Grazie ai generosi sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa Grazie a Massimo Anselmo, vera anima dell’Aperiscrolla. Grazie anche ai volontari che hanno garantito la sicurezza. Siamo felici di condividere che questa bellissima giornata ci ha regalato tantissime emozioni ma soprattutto di poter donare 3.000 euro per l’acquisto di attrezzature per i bambini dell’ospedale Gaslini”.

E particolarmente contento è Agostino Delfino, presidente di Vecchia Loano, associazione che già la scorsa settimana era stata protagonista di una manifestazione solidale a favore di Bastapoco onlus: “Domenica scorsa, insieme al Lions Club Loano Doria, abbiamo raccolta 2.800 euro a favore di Bastapoco. Questa domenica, con Aperiscrolla, altri 3 mila euro per i bambini del Gaslini. Una cifra doppia rispetto a quella messa insieme la scorsa edizione. Devo dire di essere molto orgoglioso dei risultati portati dal lavoro dei soci di Vecchia Loano e di associazioni come Aperiscrolla e Lions, che collaborano regolarmente con noi. Solo così è possibile ottenere grandi risultati. Grazie anche alle amministrazioni comunali di Loano e Borghetto per la vicinanza. Insieme si fanno grandi cose”.