Stella, il vice sindaco fa il saluto romano durante una grigliata. Anpi: “Stupore e imbarazzo, gesto che non può essere derubricato a goliardia”

Stella. Un video pubblicato e poi rimosso dai social dove si vedrebbe Maurizio Donati, vicesindaco di Stella, il paese che ha dato i natali a Sandro Pertini, partigiano e presidente della Repubblica, fare il saluto romano durante una grigliata con amici.

Il video che mostra Donati fare il saluto romano (dopo aver raggiunto un’altra persona, pure lei intenta a fare il saluto, con passo di marcia e con in sottofondo l’inno fascista Giovinezza) è stato pubblicato sui social e poi cancellato. Ma intanto arrivano le reazioni: “La sezione Anpi ‘Sandro Pertini’ di Stella apprende con stupore e profondo imbarazzo la diffusione sui social pubblici di un video, successivamente rimosso, nel quale il vicesindaco del comune, Maurizio Donati, appare nell’atto di compiere ripetutamente il saluto romano con un sottofondo musicale chiaramente riconducibile alla tradizione fascista. Si tratta di immagini che suscitano inevitabile preoccupazione, soprattutto perché riferite a una figura istituzionale”.

“L’episodio – sottolinea l’Anpi – risulta particolarmente inatteso: pur nelle diverse appartenenze politiche, l’Anpi non aveva mai avuto motivo di dubitare del rispetto dei valori democratici e costituzionali da parte del vicesindaco, data anche la grande collaborazione e disponibilità che abbiamo trovato nella figura del sindaco Castellini negli ultimi due anni. Per questo riteniamo necessario che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto. Simboli e gesti che richiamano il fascismo non possono e non devono essere più sottovalutati, specialmente quando coinvolgono chi ricopre incarichi pubblici. Chiediamo, pertanto, al sindaco Andrea Castellini ed all’amministrazione comunale di esprimere una posizione chiara sull’accaduto”.

“Anche il comitato provinciale Anpi di Savona ritiene tale gesto un fatto gravissimo, soprattutto perché ad opera di un amministratore, che dovrebbe rispettare le istituzioni che rappresenta e dovrebbe interpretare il suo ruolo nel rispetto dello Costituzione antifascista. Questo non può essere un gesto derubricato alla goliardia, va invece condannato da tutte le istituzioni, le forze politiche e le associazioni dell’arco costituzionale”.

“Auspichiamo che il sindaco Andrea Castellini, che negli anni ha sempre avuto ottimi rapporti di collaborazione con la nostra associazione, si esprima sulla vicenda e di prendere delle decisioni conseguenti. Esprimiamo la nostra solidarietà al comune che ha dato i natali al presidente Partigiano Sandro Pertini, che merita amministratori consapevoli della storia e del proprio ruolo istituzionale”.