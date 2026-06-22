Stazione di Alassio, interventi di riqualificazione da 5,5mln di euro

Presentati oggi gli interventi di riqualificazione della stazione di Alassio, per un miglioramento dell’accessibilità, fruibilità degli spazi e qualità dei servizi offerti ai viaggiatori.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e illustrato oggi al sindaco di Alassio Marco Melgrati e all’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola dal responsabile dell’area Ovest e Tirrenica della Direzione Stazioni, Ingegneria e Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Fossati, si inserisce nel più ampio piano di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria e di ammodernamento delle stazioni, con particolare attenzione all’inclusione, al comfort e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

Tra le principali opere completate figurano gli interventi per l’accessibilità, realizzati in conformità agli standard vigenti, con il rifacimento della pavimentazione del primo marciapiede e l’inserimento di percorsi tattili dedicati alle persone con ridotta capacità visiva.

Sul fronte dei collegamenti verticali, sono stati installati due ascensori: uno tra il piazzale esterno e il primo marciapiede, l’altro tra il sottopasso e il secondo marciapiede. Gli impianti sono attivi al servizio del pubblico dal luglio 2025.

Il sottopasso della stazione è stato riqualificato sia dal punto di vista funzionale sia estetico, attraverso nuove pavimentazioni, rivestimenti e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Interventi di recupero e manutenzione straordinaria hanno inoltre interessato le pensiline, con il restauro degli elementi esistenti della copertura del primo marciapiede e di quella esterna al fabbricato viaggiatori.

Le opere hanno riguardato anche il fabbricato viaggiatori, con il restauro e la valorizzazione della facciata storica, la riqualificazione degli spazi interni, delle aree di attesa e della biglietteria. Analoghi interventi hanno interessato il fabbricato adiacente con il recupero della facciata e la riqualificazione degli spazi interni destinati ai servizi igienici. Nell’ambito del miglioramento dei servizi al pubblico, sono stati inoltre installati e aggiornati i monitor informativi ed è stata rinnovata la segnaletica di stazione.

L’investimento complessivo per la riqualificazione della stazione di Alassio supera i 5,5 milioni di euro.

“Un lavoro davvero significativo in una stazione molto frequentata da cittadini e turisti che, recentemente, Architectural Digest ha inserito tra le 10 più belle d’Italia – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – Insieme al Gruppo FS, che ringraziamo per la collaborazione, stiamo portando avanti un piano di miglioramento continuo dell’infrastruttura ferroviaria che ha nel potenziamento delle stazioni uno dei suoi punti fermi. Quella di Alassio potrà godere di accessibilità rinnovata, a misura di tutti gli utenti, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento di appositi percorsi tattili oltre che di nuovi ascensori già attivi da circa un anno”.

“Il recupero ha poi puntato anche sull’estetica dei fabbricati, che sono stati riqualificati sia internamente che esternamente così come il sottopasso di collegamento alla stazione. Un’opera complessiva da oltre 5,5 milioni di euro che, come Regione, abbiamo sostenuto e di cui, siamo certi, tantissimi cittadini potranno apprezzare la bontà. All’attenzione costante alla programmazione e al potenziamento dei servizi, con l’inserimento di nuovi convogli e nuove fermate, affianchiamo un lavoro continuo sull’infrastruttura che non riguarda solo i maxi cantieri in corso, ma anche tutta una serie di opere funzionali come quella inaugurata oggi ad Alassio”.

“La riqualificazione della stazione ferroviaria – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – rappresenta un risultato molto importante, sia per il valore di infrastruttura fondamentale per residenti, lavoratori e studenti, con interventi volti a migliorare concretamente accessibilità, sicurezza e comfort, sia per la valorizzazione di un edificio storico di grande pregio che accoglie i numerosi turisti che ogni anno scelgono la nostra destinazione. La stazione di Alassio è estremamente importante per la nostra città: fu, infatti, proprio grazie all’arrivo dei collegamenti ferroviari internazionali lungo la Riviera che, a partire dal 1875, Alassio si trasformò da borgo di pescatori a località di richiamo turistico internazionale“.

“Questo luogo assume oggi anche una funzione strategica per la sicurezza della città, con la possibilità di realizzare all’ultimo piano alloggi per gli agenti di Polizia e, quindi, di rafforzare il presidio del territorio e la presenza delle forze dell’ordine in un’area sensibile come quella ferroviaria. Un ringraziamento sentito da parte mia e di tutta la nostra amministrazione comunale a Regione Liguria e al Gruppo FS per l’attenzione dedicata alla nostra città con questo intervento” conclude.