“Stacca la spina, vieni in collina”: a Tovo San Giacomo un’estate di eventi

Tovo San Giacomo. Un invito a rallentare, a rigenerarsi e a riscoprire la bellezza del territorio dell’entroterra. È questo il cuore del claim “Stacca la spina, vieni in collina”, il filo conduttore del calendario di manifestazioni estive che animeranno Tovo San Giacomo nei prossimi mesi. Un programma reso possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale, le associazioni locali e i tantissimi volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per la comunità.

Il cartellone degli eventi propone un mix perfetto di appuntamenti culturali, spettacoli, musica, divulgazione scientifica e tradizioni enogastronomiche, distribuiti nelle diverse frazioni del paese.

Il programma degli eventi

Domenica 12 luglio – Festa delle Pro Loco UNPLI: La stagione si apre con una giornata speciale che vedrà protagonista il Museo dell’Orologio da Torre G.B. Bergallo. Dalle 17:10 saranno organizzate visite guidate gratuite dedicate ai tesserati UNPLI, mentre alle 21, spazio allo spettacolo aperto a tutti con Gino Rapa, accompagnato dalla musica di Pino Caratozzolo: un viaggio alla scoperta di favole, aneddoti e curiosità sulla lingua italiana, tra parole che usiamo ogni giorno ma di cui spesso ignoriamo le origini.

Venerdì 17 luglio – Concerto sotto le stelle: Note e melodia saranno protagoniste del concerto all’aperto in piazza Folco della Banda Moretti di Pietra Ligure. Con la partecipazione della cantante Sara Basso, il repertorio spazierà dalle marce tradizionali fino a coinvolgenti brani moderni.

Venerdì 24 luglio – Alla ricerca di un pianeta B: Il giardino della Biblioteca Civica ospiterà una serata di approfondimento dedicata al tema del cambiamento climatico. L’incontro sarà condotto da Alessio Rovere, professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con l’associazione “Sons of the Ocean”.

Sabato 25 luglio – Festa Patronale si San Giacomo e 18° Premio Giacomino d’Oro: In occasione della festa patronale, la piazza di Tovo San Giacomo ospiterà la diciottesima edizione del Premio Giacomino d’Oro, seguito dalla distribuzione della tradizionale e amatissima Torta dei Giacomi offerta dalla Pro Loco.

7, 8 e 9 agosto – Sagra Campestre a Bardino Vecchio: Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate ligure. Per tre sere, la piazza della Chiesa di Bardino Vecchio, all’ombra del magnifico campanile romanico, si animerà con i sapori della tradizione grazie alla sagra organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni.

Settembre – Teatro e Grande Musica: Il finale di stagione si articola su tre date imperdibili. Il 5 e 6 settembre la caratteristica Piazzetta Puppo al Poggio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per due serate teatrali in compagnia delle compagnie “Gli Zanni” e “I belli che andéti”. Sabato 12 settembre, infine, la sala centrale del Museo Bergallo ospiterà una tappa della rinomata rassegna provinciale “Musica nei Castelli”.

“Il calendario di quest’anno dimostra come la collaborazione sia il vero motore del nostro territorio – commenta Federica Bosio, consigliera delegata al turismo – Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni operanti a Tovo San Giacomo, ai partner culturali, alle parrocchie e, soprattutto, ai tantissimi volontari. È solo grazie al loro instancabile entusiasmo se siamo in grado di offrire a residenti e turisti un palinsesto di eventi vario e di qualità. Proprio grazie a questa straordinaria sinergia, il calendario si arricchirà di ulteriori appuntamenti nel corso dei prossimi mesi, che verranno via via comunicati e che si potranno seguire sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook Visit Valmaremola. Quindi – conclude la Bosio – vi aspettiamo in collina per staccare la spina insieme a noi”.

Per informazioni e dettagli sugli orari dei singoli eventi: www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it