Spotorno presenta la rassegna estiva 2026: cinema, musica, cabaret e concerti all’alba per un’estate di spettacolo

Spotorno si prepara a vivere un’estate ricca di eventi, cultura e intrattenimento con la presentazione della rassegna estiva 2026, organizzata da Maia Group, società incaricata della programmazione e della gestione degli eventi del Comune per il biennio 2026-2027.

La presentazione ufficiale della rassegna si terrà questa sera (28 giugno), alle 21, presso la Sala Convegni Palace, dove saranno illustrati il calendario degli appuntamenti e le principali iniziative in programma per l’estate spotornese.

“L’iniziativa nasce, – come ha spiegato il sindaco Mattia Fiorini, – con l’obiettivo di offrire a residenti, turisti e visitatori un calendario di appuntamenti capace di valorizzare il territorio e consolidare l’immagine di Spotorno come una delle principali destinazioni turistiche della Riviera, attraverso una proposta varia, accessibile e rivolta a pubblici di tutte le età. La programmazione è stata costruita secondo un calendario regolare e facilmente riconoscibile, con appuntamenti distribuiti nell’arco dell’intera stagione estiva”.

Il cuore della rassegna sarà Piazza della Vittoria, che ospiterà la maggior parte degli eventi, con alcune eccezioni significative: la serata inaugurale del Cinema sotto le Stelle, prevista presso la Sala Convegni Palace, e i concerti all’alba, che si svolgeranno nello scenario suggestivo del Molo Sirio. In caso di maltempo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli di cabaret saranno trasferiti al Cinema Teatro Palace.

Le domeniche sera saranno dedicate al **Cinema sotto le Stelle**, con dieci proiezioni in modalità Silent Cinema. Grazie all’utilizzo di cuffie wireless, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva e originale, assistendo a film per famiglie, grandi successi del cinema e opere di particolare valore artistico.

Per presentare lo spirito della rassegna, al termine della serata sarà proiettato il film “C’è ancora domani”, uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni. La scelta della Sala Convegni Palace come sede dell’evento inaugurale risponde anche alla volontà di garantire il massimo comfort al pubblico, in un ambiente climatizzato, considerato il periodo di temperature elevate.

I lunedì sera saranno dedicati alle “serate di cabaret”, con quattro appuntamenti che vedranno protagonisti artisti molto apprezzati dal pubblico: Daniele Raco, Peppe e Ciccio, Andrea Carlini e Fabrizio Casalino, per serate all’insegna del divertimento e della leggerezza.

La musica sarà protagonista ogni mercoledì, quando Piazza della Vittoria ospiterà una serie di spettacoli con tribute band dedicate ai grandi nomi della musica italiana e internazionale: Coldplay, Dua Lipa, U2, Michael Jackson, Pinguini Tattici Nucleari e Negramaro. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi e offrire performance dal vivo di grande impatto.

Tra gli appuntamenti più suggestivi della stagione figurano anche i **concerti all’alba** sul Molo Sirio. In alcune domeniche mattina il pubblico potrà assistere alle esibizioni acustiche di Valeria Saturnino e Affinità Elettive, accompagnate dallo spettacolo naturale del sorgere del sole sul mare.

Particolare attenzione sarà riservata all’organizzazione degli eventi, alla sicurezza, all’accoglienza del pubblico e alla qualità complessiva dell’esperienza, grazie a una gestione professionale e a un’attività di comunicazione rivolta sia ai residenti sia ai numerosi turisti che scelgono Spotorno per le proprie vacanze.

“Con questa rassegna — ha sottolineato l’amministrazione comunale — vogliamo offrire un’estate ricca di occasioni di incontro, cultura e spettacolo, capace di valorizzare il territorio e rendere ancora più attrattiva la nostra località. È un programma pensato per coinvolgere la comunità e i visitatori, creando momenti di condivisione e socialità durante tutta la stagione».

Nel corso della presentazione interverranno anche l’assessore Sechi e Verdiano Vera, presidente e legale rappresentante di Maia Group.