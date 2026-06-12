Spotorno, la scuola secondaria di primo grado premiata in ambiente: consegnata la Bandiera Verde del Progetto Eco-Schools

Spotorno. I ragazzi indagano l’ambiente in cui vivono, osservano il territorio, studiano il proprio edificio scolastico, formulano proposte per migliorare la città e si impegnano concretamente nella tutela dell’ambiente. A Spotorno questo accade ormai da molti anni e oggi tale impegno è stato premiato, alla presenza del Vicesindaco Marina Peluffo, con la consegna della prestigiosa Bandiera Verde Eco-Schools alla scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, importante riconoscimento internazionale di eccellenza ambientale.

Le classi 1A e 1C hanno partecipato, con il supporto degli esperti del CEAS Riviera del Beigua, a un percorso educativo dedicato alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza del mesolitorale della costa spotornese.

Gli studenti hanno approfondito quattro tematiche fondamentali legate a questo particolare ambiente costiero: la fauna che vive nella fascia compresa tra le due maree; la flora marina, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica e al finocchio marino, pianta alofita tipica delle coste; gli impatti antropici, come la presenza dei moli; e i fenomeni fisici che modellano il litorale, tra cui correnti e venti.

Al termine delle attività in aula, i ragazzi hanno partecipato a due uscite sul territorio. Durante la prima hanno osservato da vicino gli animali e i vegetali presenti lungo la costa spotornese, approfondendo gli adattamenti che consentono a questi organismi di sopravvivere in un ambiente soggetto a continue variazioni. La seconda uscita è stata invece dedicata all’osservazione delle modifiche morfologiche della costa in presenza di opere antropiche come i moli.

A conclusione del progetto, verrà realizzata una cartolina dotata di QR Code che rimanda a un poster digitale contenente immagini, ricerche e approfondimenti elaborati dai ragazzi durante il percorso. Attraverso fotografie originali e brevi testi dedicati alla trasformazione della costa, al ruolo degli organismi viventi, agli impatti delle attività umane e ai principali fenomeni erosivi, i ragazzi hanno trasformato le conoscenze acquisite in messaggi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza. Il poster avrà l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e una maggiore attenzione verso l’ambiente e il patrimonio naturale locale.

Dal punto di vista metodologico, il percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), costituisce l’occasione per realizzare esperienze di progettazione partecipata e cittadinanza attiva, in cui bambini e ragazzi possano essere attori importanti, ciascuno secondo la propria età. Se il progetto viene valutato positivamente dalla FEE, questa conferisce alla scuola la “Bandiera Verde” quale riconoscimento di eccellenza ambientale.

Ampio spazio viene sempre dato al dialogo ed al coinvolgimento dell’Amministrazione, delle famiglie, delle Associazioni e dei soggetti presenti sul territorio locale.

Eco-schools viene poi integrato con le altre esperienze di educazione alla sostenibilità e partecipazione portate avanti dalla scuola. Il CEAS Riviera del Beigua ha agito in questo contesto come referente di livello locale, fornendo un supporto a livello didattico, organizzativo e divulgativo alla scuola coinvolta dell’Istituto Comprensivo.