Sport Savona Team Dibari: successi tra pugilato federale e kickboxing

Savona. Prosegue senza sosta il percorso vincente dello Sport Savona Team Dibari, realtà sportiva che continua a confermarsi tra le eccellenze del pugilato ligure. Anche quest’anno la società ha ottenuto il prestigioso riconoscimento che la colloca tra le prime tre società della Liguria nel pugilato federale, confermando l’ottimo lavoro svolto dai tecnici Lorenzo Dibari e Massimo Papaleo e da tutti gli atleti.

Le soddisfazioni non arrivano soltanto a livello regionale. Lo scorso fine settimana il team savonese è stato protagonista di un importante appuntamento internazionale in Francia, nell’ambito dell’incontro Italia-Francia. A mettersi particolarmente in evidenza è stato il savonese Bogdan Rusetski, tra i pugili emergenti più promettenti della categoria Elite 70 kg.

Rusetski ha conquistato il match clou della manifestazione superando il beniamino di casa francese e aggiudicandosi la cintura in palio. Un successo di grande prestigio che conferma la crescita dell’atleta savonese e il suo ruolo di protagonista nel panorama pugilistico regionale.

Ottima anche la prestazione dell’allievo Federico Alizia, che ha dimostrato carattere, tecnica e maturità, disputando un incontro di alto livello e confermando di poter competere con avversari di assoluto valore.

L’attività dello Sport Savona Team Dibari non conosce soste. La società è già al lavoro in vista dei prossimi impegni federali: il 26 giugno saranno sette i pugili che rappresenteranno il team a Salerno, in una manifestazione che vedrà impegnati alcuni dei migliori atleti della squadra. Successivamente, il 4 luglio, sono in programma nuovi incontri federali che offriranno ulteriori occasioni per confermare l’ottimo momento del sodalizio savonese.

L’impegno della società non si limita però al pugilato federale. Lo Sport Savona Team Dibari è infatti protagonista anche nella kickboxing K-1, disciplina nella quale prende parte al KO Kombat Tour Italia MSP, importante circuito che ogni mese propone appuntamenti competitivi di alto livello.

Proprio nel settore K-1 si sta registrando una significativa crescita dell’intero gruppo, con giovani atleti che stanno mostrando progressi costanti e grande talento. Un percorso reso possibile grazie all’impegno dello staff tecnico composto da Giovanni Lamberti, Davide Corbetta, Samuele Vignone, Bard El Karim e Gabriele Agresti, il cui lavoro continua a produrre risultati concreti sia sul piano sportivo sia nella formazione dei giovani praticanti.

Grazie ai risultati ottenuti, all’elevata partecipazione alle competizioni e alla costante presenza sui principali palcoscenici regionali e internazionali, lo Sport Savona Team Dibari si conferma una delle realtà sportive più solide, dinamiche e competitive del territorio ligure.