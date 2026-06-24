Sport, la vicepresidente Ferro sul bando Swim and go: “Tutte le richieste saranno soddisfatte, nessuna criticità sulla durata dei corsi”

Liguria. “Tutte le richieste saranno soddisfatte, non c’è alcuna criticità legata alla valutazione del periodo temporale di durata dei corsi e la possibile interpretazione restrittiva era già stata superata da FILSE e dagli uffici regionali all’avvio della fase istruttoria delle istanze ad oggi pervenute. Alcuni corsi nuoto possono avere durata diversa a seconda dell’Associazione Sportiva che li organizza; pertanto, si fa riferimento alla durata della stagione sportiva individuata da ciascuna ASD/SSD, fermo restando la frequenza obbligatoria almeno del 75% delle lezioni”.

Queste le parole del vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, intervenuta in merito ai requisiti di ammissibilità del bando Swim&Go, la misura promossa da Regione Liguria e gestita da Filse per sostenere l’attività natatoria di base dei bambini.

“Ad oggi nessuna domanda è stata respinta. Solo per alcune è stata attivata una richiesta di integrazioni o chiarimenti – ha aggiunto -. Ogni avviso pubblico deve necessariamente prevedere criteri e termini per gestire la misura in modo efficace e, per evitare disagi o confusione, derivanti da comunicazioni infondate pubblicate su giornali o social, Regione prevede di inserire una FAQ dedicata sul sito di FILSE, a supporto dell’utenza”.