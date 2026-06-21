Spiagge Spotorno, FI: “Stagione balneare al via e le imprese del litorale attendono ancora risposte: danno economico per la comunità”

Spotorno. Il coordinamento cittadino di Forza Italia torna ad attaccare il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, in merito alla gestione del bando per le spiagge.

“Il 20 giugno è passato, la stagione balneare è nel pieno del suo fulgore, ma a Spotorno una parte significativa del nostro litorale attende ancora risposte – dicono i forzisti – Mentre il resto della Liguria lavora a pieno ritmo, otto stabilimenti balneari, oggetto di una gara le cui buste sono state aperte soltanto martedì 16 giugno, con un ritardo ingiustificabile, sono ancora oggi, 20 giugno, bloccati. Un danno economico per la nostra comunità”.

“Siamo di fronte a un’incapacità gestionale che si traduce in un danno economico concreto: per le famiglie che hanno investito la propria vita in queste imprese, per i dipendenti in attesa di certezze e per l’intero tessuto economico della nostra città. A questo si aggiunge la beffa di un iter burocratico complicato da clausole aggiunte ‘all’ultimo minuto’, mai previste nel bando iniziale, che hanno causato ulteriori, inaccettabili ritardi nell’affidamento delle concessioni e nell’avvio della stagione”.

“Siamo alla politica del paradosso. Mentre le imprese locali vivono questa fase di stallo, il sindaco Mattia Fiorini sceglie di partecipare all’evento nazionale ‘Mare Libero’ a Napoli, collegandosi comodamente da remoto in qualità di ospite d’onore. È paradossale: il nostro sindaco preferisce dedicarsi a una vetrina virtuale per pontificare di ‘spiagge libere’, mentre a casa sua si ignorano le difficoltà concrete di chi lavora e garantisce l’accoglienza che rende unica la nostra Spotorno. Viene naturale chiedersi secondo quali criteri certi sindaci vengano celebrati da enti come Touring Club o Legambiente. Evidentemente, i riconoscimenti arrivano solo se ci si allinea a un certo schieramento politico, ignorando totalmente quei comuni che, con pragmatismo e senza clamori, hanno raggiunto il 40% di spiagge libere senza distruggere attività esistenti, senza fare ‘guerra’ alle partite IVA e senza creare traumi sociali. La verità è che Fiorini non viene celebrato per risultati virtuosi, ma per la sua fedeltà a un’ideologia che fa della battaglia contro le imprese un vanto”.

“Come Forza Italia, non possiamo più tacere. La linea di questa amministrazione è chiara: una manovra che privilegia la vetrina politica personale del sindaco sulle spalle delle imprese spotornesi. Fiorini non sta tutelando l’eccellenza del nostro territorio; sta portando avanti un’ideologia che ignora le necessità di chi, con la propria attività, garantisce il benessere della nostra comunità. La nostra città merita un’amministrazione che lavori al fianco di chi crea ricchezza, garantendo efficienza burocratica e rispetto per il lavoro. Noi di Forza Italia stiamo con le imprese e con i cittadini che meritano risposte immediate, non passerelle virtuali. Spotorno merita di meglio. È ora di cambiare rotta”