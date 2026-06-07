Spiagge Spotorno, Ciccarelli (FI): “Ironia per deridere chi esprime dissenso è mancanza di rispetto, la vita delle persone non è un gioco”

Spotorno. “Ci sono momenti in cui il silenzio diventa impossibile da mantenere, specialmente quando guardi il paese in cui vivi, in cui lavori e dove cresci i tuoi figli, e ti rendi conto che qualcosa di profondo si è spezzato. Fa male vedere la realtà di oggi. Fa male come donna, come madre, come cittadina e come imprenditrice che sa cosa significhi fare sacrifici ogni singolo giorno. In giro si respira un’aria pesante, dignitosa ma ferita. Ci sono famiglie che vivono nell’incertezza più totale, persone oneste che affrontano la paura del domani con il nodo alla gola, senza sapere se il proprio lavoro e la propria stabilità saranno garantiti. Situazioni delicate, che meriterebbero ascolto, rispetto e quel senso di responsabilità che si deve a chi è in difficoltà”.

Inizia così la riflessione della consigliera comunale di minoranza Camilla Ciccarelli in merito alla questione spiagge a Spotorno: “Spogliamo la politica dai suoi panni istituzionali per guardare alla situazione da un punto di vista puramente umano, per mettere al centro non le carte o le burocrazie, ma le persone: le mamme, i papà, i lavoratori e i figli di una comunità che oggi vive nel timore per il domani. Il mio – precisa – è un invito a ritrovare il senso di responsabilità e l’umanità di fronte ai sacrifici reali della gente.Eppure, a contrasto con questa realtà così dura, si assiste a uno spettacolo che lascia addosso una profonda amarezza”.

“Vedere che – prosegue -, di fronte alle preoccupazioni reali della gente, c’è chi risponde con l’ironia da social, con post leggeri, con risate e frecciatine per deridere chiunque provi a sollevare un problema o a esprimere un dissenso è semplicemente triste. È una mancanza di rispetto che ferisce. Quando le persone sono sul lastrico, non c’è proprio niente da ridere. Ci vorrebbe il pudore del silenzio, o almeno la sensibilità di capire che la vita reale delle persone non è un gioco a chi fa la battuta più furba per raccogliere un ‘mi piace'”.

“Amministrare e vivere una comunità dovrebbe significare un’altra cosa: significa farsi carico delle fragilità, sentire il peso delle difficoltà degli altri e affrontarle con dignità e umanità. Vedere questa totale distanza tra la spocchia di chi sorride e la fatica di chi lotta ogni giorno fa riflettere profondamente. Il nostro paese, e soprattutto le persone che lo abitano, meritano molta più serietà, molta più vicinanza e, soprattutto, molta più umanità“, conclude.