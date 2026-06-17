Spiagge a Laigueglia, la minoranza: “Il bando abbassa la qualità dell’offerta a discapito dell’intero sistema economico

Laigueglia. “Leggendo i vari articoli usciti in questi giorni, e sollecitati da numerosi cittadini laiguegliesi, ribadiamo la nostra vicinanza alla categoria dei balneari e appoggiamo le loro scelte”. Così i consiglieri di minoranza Roberto Sasso del Verme, Massimiliano D’Apolito e Claudia Arduino.

“Siamo anche preoccupati che un bando cosi fatto diminuisca la qualità offerta dai balneari andando a scapito degli ospiti estivi del nostro sistema economico, cominciando dagli hotel e passando per bar e ristoranti. Ribadendo che stare dalla parte di una categoria oggi vuol dire stare dalla parte di tutte le categorie commerciali del nostro meraviglioso borgo, perché nulla di più sbagliato sarebbe scindere le eventuali difficoltà della categoria dei balneari da quelle degli alberghi o dei commercianti o dei ristoratori. Il problema di una categoria, per noi, è il problema di tutte le categorie”.

“In un paese come il nostro la condivisione è l’ascolto restano le strade maestre per la risoluzione delle problematiche” concludono.