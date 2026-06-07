Speranza, Alessio Ponte in pole come nuovo allenatore

Dopo la commissione interna guidata dal presidente Bruzzone nel finale dello scorso campionato, per lo Speranza è tempo di aprire un nuovo ciclo. E il prescelto per guidare la formazione del Santuario sembra essere Alessio Ponte.

Il tecnico, fresco di separazione con l’Altarese, aveva detto di voler cercare un progetto ambizioso. Chissà che lo Speranza possa essere la scelta migliore. In ogni caso, gli accordi sarebbero comunque ancora da definire. Il contatto tra le parti però c’è stato e Ponte è al momento il favorito per la panchina rossoverde.