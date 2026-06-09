Sospeso lo sciopero ferroviario dell’11 giugno, la Lega: “Risultato frutto del proficuo lavoro del viceministro del Mit Edoardo Rixi”

Liguria. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni proclamato per la giornata di giovedì 11 giugno.

La decisione è arrivata al termine del tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presieduto dal viceministro Edoardo Rixi e a cui hanno partecipato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast.

Permane invece lo stato di agitazione dei lavoratori ferroviari aderenti a Cub Trasporti e Sgb, che incroceranno le braccia dalle 3 dell’11 giugno alle 2 del 12 giugno.

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi: “I sindacati confederali hanno annunciato la sospensione dello sciopero delle ferrovie, previsto per giovedì 11, dopo l’incontro di oggi a Roma con il viceministro del Mit Edoardo Rixi, anche se rimangono in piedi gli scioperi annunciati dai sindacati di base. Ringraziamo per il proficuo lavoro e per l’ottima interlocuzione con le organizzazioni sindacali della categoria il viceministro genovese”.

“Il servizio ferroviario, che garantisce alla Liguria e al Paese un servizio essenziale, è importante per tutti. Sono state ascoltate le richieste dei sindacati dei ferrovieri e, allo stesso tempo, è stata tutelata una giornata di lavoro e spostamenti per milioni di pendolari. La sospensione dello sciopero dimostra che il confronto serio e concreto, da parte di persone capaci, porta risultati concreti e di buonsenso. Siamo certi che il viceministro Rixi continuerà a lavorare in modo proficuo per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini”.