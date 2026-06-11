Sorpreso a spacciare cocaina in ospedale: arrestato dalla Polizia Locale di Savona

Savona. Continua senza sosta l’impegno del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona sul fronte della prevenzione allo spaccio ed al contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.

L’ultima brillante operazione, scattata nella giornata di martedì 9 giugno, ha portato all’arresto di un uomo di nazionalità straniera, ma residente nel savonese, già ben noto alle forze dell’ordine per essere stato arrestato esattamente un anno fa per gli stessi reati.

L’intervento è scattato dopo un attento servizio di osservazione. Gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana hanno intercettato il sospettato nella zona di piazza Aldo Moro. Lo hanno seguito mentre saliva a bordo di un autobus diretto al locale ospedale San Paolo.

Una volta giunto al nosocomio, l’uomo ha cercato di sfruttare il viavai di pazienti e visitatori per mimetizzarsi e sfuggire a eventuali controlli. Lì ha incontrato il suo acquirente, conducendolo all’interno di uno dei bagni della struttura. È tra quelle mura che è avvenuta la transazione: la cessione di un ovulo di cocaina in cambio di 330 euro.

Subito dopo lo scambio, lo spacciatore si è allontanato verso la zona degli ascensori nel tentativo di raggiungere i piani superiori e far perdere le proprie tracce. Ad attenderlo, però, c’erano gli agenti della Polizia Locale, che lo hanno bloccato e condotto in comando.

Le indagini, coordinate tempestivamente dal sostituto procuratore di turno si sono spostate nell’abitazione del giovane. È qui che è entrato in azione il cane antidroga Rey. Grazie al suo fiuto, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio “market della droga” abilmente occultato all’interno di un apparecchio condizionatore.

Il sequestro ha portato alla luce notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi e ovuli pronti per il mercato: 112,56 grammi di cocaina confezionati in 11 ovuli e 3 dosi; 93,56 grammi di crack confezionati in 47 dosi termosaldate (ne sarebbero state prodotte altre 115); 50,61 grammi di eroina confezionati in 5 ovuli. Lo stupefacente immesso sul mercato avrebbe fruttato più di 15.000 euro. Oltre alla droga, all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 1.485,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Marassi.

L’operazione conclusa nella giornata di ieri conferma il costante e capillare impegno della Polizia Locale di Savona nel contrasto allo spaccio e nella tutela della sicurezza urbana. Un’attenzione che resta altissima soprattutto nei luoghi pubblici quali i parchi frequentati quotidianamente da cittadini e famiglie, con l’obiettivo prioritario di restituire piena vivibilità, sicurezza e decoro agli spazi della città.