Soccorso a persona nei boschi di Giustenice: escursionista ferito

Giustenice. Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi nei boschi di Giustenice.

Secondo quanto appreso, una persona sarebbe rimasta ferita a seguito di una caduta: l’allarme è scattato intorno alle 15 e 15.

Immediato l’intervento sul posto di personale sanitario, vigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, la persona ferita, probabilmente un escursionista, avrebbe riportato un trauma cranico e altre lesioni sul resto del corpo.

Le sue condizioni non sono comunque giudicate gravi.

Per agevolare l’azione dei soccorritori, e considerata la zona particolarmente impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il trasporto in ospedale.